Когда сон - роскошь: как выглядит жизнь человека, который почти не спит / © Getty Images

За такой статистикой стоят реальные истории. Для многих, ежедневная борьба с бессонницей — это не романтизированные «ночные мысли», а настоящее испытание для тела и психики. Издание Metro рассказало, как бессонница влияет на жизнь, что чувствуют люди с хронической нехваткой сна и почему общество до сих пор недооценивает эту проблему. К признакам бессонницы относятся:

трудности с засыпанием

частые ночные пробуждения

утреннее пробуждение без возможности снова заснуть

ощущение истощенности после сна

раздражительность и проблемы с концентрацией

невозможность вздремнуть днем, даже когда тело «валится с ног»

Если такие симптомы продолжаются три месяца и дольше, речь идет о хронической бессоннице, которая требует внимания специалистов.

Многие люди описывают это состояние, как будто живут на грани истощения: день начинается с усталости и заканчивается той же усталостью, только более глубокой.

Утро — туман в голове

Для людей с бессонницей утро не ассоциируется с легкостью. Скорее с тяжестью в теле, отечностью и тусклым взглядом.

Организм таких людей вырабатывает больше кортизола — гормона стресса, который должен компенсировать недостаток ночного отдыха. Из-за этого возникает ощущение, похожее на «похмелье без алкоголя»: мышечное напряжение, чувствительность к боли и снижение внимания.

Обед и вечер

Ближе к середине дня у многих людей, страдающих бессонницей появляется навязчивая мысль: «А вдруг я опять не усну?». И именно этот страх часто становится главной причиной следующей бессонной ночи.

Бессонница — не только биологическое явление. Она часто связана с непроработанными эмоциями или хронической умственной нагрузкой. Мозг буквально «не выключается», потому что что-то держит его наготове.

К вечеру усталость накрывает полностью, но, когда голова касается подушки, разум будто просыпается, тут всплывают тысячи мыслей, воспоминаний, тревог и ноль сна.

Антисонный стигматизм

Несмотря на масштабы проблемы, бессонница часто обесценивается. В обществе это воспринимается как неудачная ночь или временное явление. Но хроническая бессонница — это серьезное состояние, которое имеет реальные физические и психологические последствия.

Людей с бессонницей нередко критикуют базовыми фразами «расслабься» или «перестань переживать», которые не помогают, а лишь усугубляют чувство вины.

Отдельная причина недоразумения — культурная установка «надо выдержать», «перетерпи». В реальной жизни это приводит к тому, что люди с инсомнией теряют работу, разрушают отношения или перестают выходить из дома.

Последствия хронической бессонницы

Оно может вызвать не только усталость, но также:

повышенный риск несчастных случаев на работе

на 45% увеличение вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний

более высокий риск гипертонии и диабета

нарушение обмена веществ

ухудшение психического здоровья

В долгосрочной перспективе сон, который длится 2-3 часа в сутки, может буквально ломать жизнь.

Хорошая новость

Самый эффективный метод лечения сегодня — когнитивно-поведенческая терапия (CBT-I). Это не «секретные лайфхаки», а структурированная программа, которая включает:

коррекцию поведенческих привычек;

работу с тревожными мыслями;

восстановление четких ритмов сна;

контроль стимулов (отказ от вечернего пролистывания телефонной ленты новостей и т.д.).

Эксперты рассказывают о пациентах, которые после месяцев полного истощения возвращаются к 6 часам стабильного сна и чувствуют, будто вернули себе жизнь.

Бессонница — не прихоть, не лень и не «переутомление». Это состояние, которое требует понимания и правильной помощи. А общественный разговор о сне — это не тренд в стиле «здоровая жизнь», а необходимость, которая может изменить качество жизни миллионов людей.