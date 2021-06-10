Когда татуировка может быть опасной: что думают дерматологи

Может ли татуировка навредить? Узнайте больше о противопоказаниях к нанесению тату и о том, кому не стоит так украшать свое тело.

Кто-то не поверит, но у татуировок много противопоказаний, как временных, так и постоянных. Поэтому, перед тем как решить сделать татуировку, следует изучить рекомендации специалистов, дабы не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем мастера. Помните, что татуировка – это инвазивная процедура, а значит, есть вероятность осложнений, начиная от легкого раздражения кожи и заканчивая опасными для жизни последствиями.

Татуировка и возможные осложнения

Наиболее частый риск для здоровья, связанный с нанесением татуировок, – это местная кожная инфекция, вызываемая золотистым стафилококком или синегнойной палочкой.

Нужно понимать, что нанесение татуировки проводится инвазивным способом, который предполагает прокалывание – нарушение целостности кожных покровов. А значит, при нанесении татуировки следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при инвазивных процедурах в больницах.

Во время процедуры татуажа кожа неоднократно прокалывается, нарушаются все ее защитные барьеры и появляются небольшие ранки. Из-за этого татуировка несет в себе огромный риск заражения всеми известными заболеваниями, передающимися через кровь, а именно:

ВИЧ-инфекцией;

гепатитом B и C;

бактериальной и грибковой инфекцией.

Кроме того, существует риск образования на месте татуировки келоидных рубцов, в результате индивидуальной склонности организма к чрезмерному производству соединительной ткани на месте травмы.

Еще одно описанное в медицинской литературе осложнение у человека с татуировкой – это отек и воспаление в области рисунка после МРТ-диагностики. Подобное происходит вследствие наличия в краске частиц металла, которые перемещаются под воздействием магнитного поля МРТ-аппарата.

Как видим, побочных явлений от такой, казалось бы, простой процедуры, как татуаж, может быть немало. Поэтому стоит подумать дважды перед нанесением перманентного рисунка на кожу.

История рисунка на теле: с чего все началось

Как показывает история, татуировка практиковалась во всем мире еще со времен неолита, о чем свидетельствуют археологические записи. Однако прямые свидетельства татуировок на мумифицированной коже человека относятся только к 4-му тысячелетию до нашей эры. Удивительно, но самая старая на сегодняшний день находка татуированной кожи человека обнаружена на теле Этци – ледяной мумии эпохи халколита, который проживал между 3300 и 3100 годами до нашей эры. На теле Этци было выявлено более 57 разнообразных татуировок вдоль продольной оси его тела и по обе стороны от поясничного отдела позвоночника.

Детальное изучение образцов татуированной кожи показало, что отметины были созданы из красящего вещества, подобного саже. Пигмент втирался в кожу в небольшие линейные разрезы или проколы.

Во многих культурах лишь немногие могли себе позволить тату, чаще всего тело украшали воины племен.

Само слово "татуировка" происходит от самоанского "татау", описанного путешественниками-мореплавателями в 18 веке. Самыми известными считаются татуировки на лице коренных жителей Новой Зеландии маори, известных как моко.

Как выбрать тату-студию

Помните, что татуировка, хотя и относится к косметической процедуре, но является инвазивной и связана с риском развития различных инфекций. Выбирая студию, не стоит экономить и останавливаться на самом дешевом варианте. Не поддавайтесь соблазну псевдотатуировщика, который "мастер на все руки" – и тату сделает, и подстрижет, и ногти накрасит.

Помните, что профессиональная тату-студия предоставляет только одну услугу, которая стоит довольно дорого. Мастерство, безупречная гигиена, соблюдение правил асептики и поддержание чистоты на высшем уровне стоят денег.

На что обратить внимание, придя в салон?

Сеанс татуировки должен начинаться с дезинфекции места, где непосредственно работает мастер и будет располагаться клиент. Мастер обязан на виду у клиента открыть стерильно упакованный набор игл и надеть новую пару перчаток. Красители, используемые для тату, должны быть известного происхождения и иметь все необходимые документальные разрешения.

Тату: противопоказания, о которых нужно помнить

Многие думают, что сегодня татуировку может сделать каждый. Однако это неправда, потому что у процедуры есть немало противопоказаний. Если у вас было выявлено одно из ниже описанных состояний или заболеваний, тату – это не ваша история:

Злокачественные образования на коже

вирус гепатита C и В;

ВИЧ-инфекция;

эпилепсия;

беременность и кормление грудью;

тяжелые соматические заболевания;

наличие опухолей неустановленной этиологии;

заболевания сердца и системы кровообращения;

плохая свертываемость крови;

простуда, грипп, ангина;

экзема, дерматит;

микоз кожи;

красный плоский лишай;

крапивница;

псориаз;

герпес в стадии обострения;

диабет.

При сахарном диабете лучше всего взять справку от эндокринолога об отсутствии противопоказаний для нанесения татуировки. Но помните, что при повышенном сахаре любое кожное повреждение заживает хуже, а значит, период заживления татуировки дольше и сложнее.

Вышеперечисленные состояния являются противопоказаниями для нанесения татуировки. Если вы мастеру о них не сообщили, помните, тату наносится на ваш страх и риск.

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