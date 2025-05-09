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Коклюш: как распознать опасную болезнь и защитить себя и своих близких
Кашель в холодную погоду — обычное дело. Но когда он продолжается неделями, вызывает приступы, не дает спать и заставляет буквально «ловить воздух», это может быть коклюш — опасное, изнуряющее и очень заразное заболевание, требующее особого внимания.
Издание Кettering Нealth рассказало о важнейшей информации, которую следует знать каждому о том, как проявляется коклюш, кто в зоне риска и почему вакцинация — лучшая защита.
Коклюш — это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bordetella pertussis. Оно передается воздушно-капельным путем — во время чихания, кашля или даже разговора с инфицированным человеком. Болезнь особенно опасна для младенцев и маленьких детей, ведь осложнения могут быть серьезными — вплоть до остановки дыхания.
Стадии заболевания
Кашлюк проходит в три фазы, каждая из которых имеет свои особенности:
Катаральная стадия (1-2 недели). Симптомы похожи на обычную простуду: насморк, субфебрильная температура, легкий кашель. Именно на этом этапе болезнь самая заразная — но чаще ее не распознают.
Пароксизмальная стадия (до 6 недель). Появляется сильный, судовидный кашель. Приступы часто заканчиваются громким «всхлипом» или «свистом» — особенно во время вдоха. Иногда кашель вызывает рвоту или кратковременную остановку дыхания.
Стадия выздоровления (до нескольких месяцев). Кашель постепенно ослабевает, но может занять долгое время. У детей иногда повторяется при новых вирусных инфекциях.
Кто в зоне риска
Кашлюк может поразить человека всех возрастов, но большую опасность он представляет для младенцев и малышей до года. В этом возрасте еще недостаточно развита дыхательная система и при приступах ребенок может не вдохнуть воздух вовремя, а это чревато кислородной недостаточностью мозга.
В некоторых случаях кашель у детей может быть столь сильным, что возникает риск аноксичной (кислородной) травмы мозга.
На что обращать внимание
Вот признаки, которые могут свидетельствовать о коклюше, особенно у детей:
Кашель длится более 2 недель
Во время кашля ребенок краснеет или синеет
Кашель заканчивается громким вдохом, похожим на «свист»
После приступа возникает рвота
Ребенок выглядит изнурительно и апатичным.
У взрослых коклюш часто протекает как сухой затяжной кашель без температуры — поэтому его легко спутать с ОРВИ или аллергией.
Лечение коклюша
Лечение зависит от возраста, стадии заболевания и состояния пациента.
Антибиотики эффективны только на ранней стадии — они не облегчают кашель, но уменьшают продолжительность заболевания и снижают риск заражения других.
Госпитализация нужна грудным детям, особенно с апноэ (остановками дыхания) или осложнениями.
Поддержка дома — спокойная атмосфера, увлажнение воздуха, обильное питье и избегание раздражителей.
Не используйте противокашлевые средства без назначения врача. Они могут осложнить отхождение мокроты.
Профилактика — это забота
В мире ежегодно регистрируют тысячи случаев коклюша. Большинство из них можно предупредить.
Профилактика включает:
своевременную вакцинацию всей семьи
изоляцию больных
мытье рук и респираторную гигиену
Кашель — это не всегда просто простуда. В случае коклюша это может быть долгий, изнурительный и потенциально опасный процесс, особенно для детей. Но хорошая новость в том, что защита существует и она в ваших руках. Вакцинация — это не только о вашем здоровье. Это о любви к близким, ответственности и заботе.