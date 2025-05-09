Коклюш: как распознать опасную болезнь и защитить себя и своих близких / © Associated Press

Реклама

Издание Кettering Нealth рассказало о важнейшей информации, которую следует знать каждому о том, как проявляется коклюш, кто в зоне риска и почему вакцинация — лучшая защита.

Коклюш — это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bordetella pertussis. Оно передается воздушно-капельным путем — во время чихания, кашля или даже разговора с инфицированным человеком. Болезнь особенно опасна для младенцев и маленьких детей, ведь осложнения могут быть серьезными — вплоть до остановки дыхания.

Стадии заболевания

Кашлюк проходит в три фазы, каждая из которых имеет свои особенности:

Реклама

Катаральная стадия (1-2 недели). Симптомы похожи на обычную простуду: насморк, субфебрильная температура, легкий кашель. Именно на этом этапе болезнь самая заразная — но чаще ее не распознают. Пароксизмальная стадия (до 6 недель). Появляется сильный, судовидный кашель. Приступы часто заканчиваются громким «всхлипом» или «свистом» — особенно во время вдоха. Иногда кашель вызывает рвоту или кратковременную остановку дыхания. Стадия выздоровления (до нескольких месяцев). Кашель постепенно ослабевает, но может занять долгое время. У детей иногда повторяется при новых вирусных инфекциях.

Кто в зоне риска

Кашлюк может поразить человека всех возрастов, но большую опасность он представляет для младенцев и малышей до года. В этом возрасте еще недостаточно развита дыхательная система и при приступах ребенок может не вдохнуть воздух вовремя, а это чревато кислородной недостаточностью мозга.

В некоторых случаях кашель у детей может быть столь сильным, что возникает риск аноксичной (кислородной) травмы мозга.

На что обращать внимание

Вот признаки, которые могут свидетельствовать о коклюше, особенно у детей:

Кашель длится более 2 недель

Во время кашля ребенок краснеет или синеет

Кашель заканчивается громким вдохом, похожим на «свист»

После приступа возникает рвота

Ребенок выглядит изнурительно и апатичным.

У взрослых коклюш часто протекает как сухой затяжной кашель без температуры — поэтому его легко спутать с ОРВИ или аллергией.

Реклама

Лечение коклюша

Лечение зависит от возраста, стадии заболевания и состояния пациента.

Антибиотики эффективны только на ранней стадии — они не облегчают кашель, но уменьшают продолжительность заболевания и снижают риск заражения других.

Госпитализация нужна грудным детям, особенно с апноэ (остановками дыхания) или осложнениями.

Поддержка дома — спокойная атмосфера, увлажнение воздуха, обильное питье и избегание раздражителей.

Не используйте противокашлевые средства без назначения врача. Они могут осложнить отхождение мокроты.

Профилактика — это забота

В мире ежегодно регистрируют тысячи случаев коклюша. Большинство из них можно предупредить.

Профилактика включает:

Реклама

своевременную вакцинацию всей семьи

изоляцию больных

мытье рук и респираторную гигиену

Кашель — это не всегда просто простуда. В случае коклюша это может быть долгий, изнурительный и потенциально опасный процесс, особенно для детей. Но хорошая новость в том, что защита существует и она в ваших руках. Вакцинация — это не только о вашем здоровье. Это о любви к близким, ответственности и заботе.