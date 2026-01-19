Коллаген для кожи в виде добавок: пить или не пить

Коллаген для кожи в виде добавок / © Credits

Способен ли питьевой, порошкообразный или капсулированный коллаген увеличить количество белка в коже и замедлить изменения, рассказала дерматолог, дерматокосметолог, трихолог Клиники МЕДИКОМ Виктория Ефимова.

Коллаген — это главный структурный белок кожи. Он составляет более 90% ее массы и обеспечивает ее целостность. Как правило, после 25 лет выработка коллагена снижается на 1-1,5% ежегодно, что приводит к потере эластичности кожи и появлению морщин. Поэтому женщинам и мужчинам советуют курсами употреблять порошкообразный, капсулированный или питьевой коллаген.

Однако в пищеварительном тракте он — все без исключения разновидности — расщепляется на аминокислоты или короткие пептиды, которые всасываются в кровь через стенки кишечника. Аминокислоты — самые маленькие «кирпичики» белков. Пептиды — цепочки из нескольких аминокислот. Из них организм синтезирует собственный коллаген, а затем «отправляет» его туда, где есть наибольший дефицит — хрящи, связки, сухожилия, кожа. Иногда собирает другие белки: миозин, гемоглобин, иммуноглобулины. То же самое происходит, когда мы едим продукты с высоким содержанием природного коллагена, — холодец, заливную рыбу, костный бульон или желе.

Для нормального синтеза собственного коллагена обязательно нужны аминокислоты: главные — глицин, пролин, лизин; а также витамин С, цинк, медь, сера. Если чего-то не хватает, особенно витамина С, коллаген образуется неправильно или в недостаточном количестве, даже если каждый день пить «белок молодости» в виде добавок. Аминокислоты содержатся в рыбе, бобовых, мясе птицы, яйцах. Витамин С — в брокколи, свежей и квашеной капусте, цитрусовых, шпинате, киви. Цинк — в морепродуктах, говядине, тыквенных семечках. Медь — в орехах, какао, печени. Сера — в яйцах, рыбе, сыре, молоке, луке.

Наша кожа — мишень гормонов, особенно эстрогена, который влияет на клетки кератиноциты, фибробласты (вырабатывающие коллаген), меланоциты, волосяные фолликулы, сальные железы. После менопаузы из-за недостатка эстрогенов толщина кожи ежегодно уменьшается примерно на 1,1%, а количество коллагена — на 2% . За первые пять лет уровень коллагена I и III типов может уменьшиться почти на 30%.

Снижается этот гормон не только после менопаузы, но и из-за гормональных нарушений, длительного стресса, некоторых эндокринных заболеваний, в частности сахарного диабета и гипотиреоза. При гипотериозе щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов Т3 и Т4, которые регулируют активность фибробластов.

Пить коллаген в виде добавки можно, но надо учитывать, что организм «пересчитает» его и закроет приоритетные потребности. Без достаточного количества витаминов, аминокислот, нутриентов, микроэлементов и баланса гормонов он не будет синтезироваться как следует.

Белок не накапливается в организме — его избыток расщепляется, а продукты распада выводят почки и печень. Если белка много, эти органы перегружаются, а лишние аминокислоты превращаются в глюкозу или жир. Из-за этого в долгосрочной перспективе их работа может нарушиться. Также не исключены проблемы с обменом веществ.

Перед началом курса коллагена советую проверить уровень витаминов, микро- и макроэлементов в организме, почки, печень, особенно, если есть почечная или печеночная недостаточность. Для здоровых людей риск скорее теоретический, но важно оценить общее состояние здоровья, не ориентируясь на самочувствие.

Повлиять на выработку коллагена локально, например, на лице или шее, можно только с помощью профессиональных процедур. Среди них — лазерная шлифовка, радиочастотный лифтинг (RF), микронидлинг, инъекции препаратов, стимулирующих выработку коллагена, глубокие химические пилинги. К процедурам, влияющим на состояние кожи мягче, относятся ультразвуковые методики, поверхностные химические пилинги, IPL-терапия. Каждая процедура имеет показания, противопоказания и назначается с учетом не только состояния кожи, но и состояния здоровья конкретного пациента или пациентки.

Например, лазерная шлифовка устраняет рубцы, шрамы, глубокие морщины. IPL-терапия — пигментацию, постакне, не слишком глубокие морщины. Обе процедуры бонусом стимулируют выработку нового коллагена и могут комбинироваться.

