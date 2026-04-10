Еще несколько лет назад БАДы ассоциировались с сомнительными обещаниями и сладкими жвачками «для красоты», которые чаще заканчивались разочарованием, чем результатом. Сегодня же индустрия здорового образа жизни переживает настоящий ренессанс: коллагеновые порошки, жидкие добавки и кремы стали частью ежедневных ритуалов миллионов людей.

Но вместе с популярностью растет и главный вопрос, действительно ли коллаген — волшебная формула молодости, или лишь один из элементов значительно более сложной системы ухода. Ответ попыталось предоставить издание Real Simple.

Коллаген — это структурный белок, который формирует своеобразный «каркас» кожи. Именно он отвечает за ее упругость, эластичность и плотность. Как объясняют дерматологи, поддержка коллагена напоминает тренировку в зале, потому что нужно стимулировать его выработку, «кормить» правильными нутриентами и защищать от разрушения. Иначе эффекта не будет.

Почему мы его теряем

Проблема в том, что организм не вырабатывает коллаген постоянно на одном уровне. Уже с середины 20-ти лет его синтез снижается примерно на 1% ежегодно, а после 40 этот процесс становится особенно заметным, появляются морщины, кожа теряет упругость и замедляется заживление. Это естественный процесс, но его можно частично контролировать.

Что действительно работает

Дерматологи единодушны, что основа ухода — не добавки, а проверенные ингредиенты и привычки. Самые эффективные способы поддержания коллагена:

ретиноиды — стимулируют клетки вырабатывать новый коллаген

витамин С — помогает его синтезу

солнцезащита — сохраняет уже имеющийся коллаген

процедуры (лазер или микронидлинг) — активируют восстановление кожи

Иначе говоря, без базового ухода ни одна добавка не спасет ситуацию.

Коллаген в кремах

Плохая новость заключается в том, что коллаген в косметике не проникает глубоко в кожу. Его молекулы слишком большие, чтобы добраться до дермы, где он действительно работает. Поэтому кремы с коллагеном увлажняют, но не восстанавливают собственный коллаген. Это больше о комфорте и временном эффекте, чем об антивозрастной трансформации.

Коллаген в добавках

Здесь все интереснее. Коллагеновые добавки, особенно гидролизованные пептиды, расщепляются до аминокислот, которые могут стать «строительным материалом» для кожи. Он может улучшить эластичность, повысить увлажненность и уменьшить глубину морщин. Но есть нюансы, необходимо помнить, что это не лекарство, а добавки, качество и состав могут отличаться и коллаген не «уходит сразу в кожу» после приема. То есть эффект возможен, но не гарантирован и не мгновенный.

Альтернатива

Многие эксперты советуют начинать не с добавок, а с рациона. Для поддержания коллагена важны:

рыба и яйца (аминокислоты) (аминокислоты)

цитрусовые и зелень (витамин С)

бульоны (природный коллаген)

Это база, которая работает независимо от трендов.

Одна из самых метких метафор дерматологов, звучит так: «Коллаген — не волшебная ложка в кофе, а система». Чтобы он работал, нужно стимулировать ретиноиды, питать организм правильным питанием и защищать кожу с SPF. И делать это регулярно.

Коллаген — не миф, но и не магия. Добавки могут дать небольшой бонус для кожи, особенно в долгосрочной перспективе. Но настоящий эффект начинается не с порошка, а с базовых привычек.

Поэтому, если коротко, то здоровое питание, защита от солнца и правильный уход сделают для вашей кожи больше, чем любой модный суперфуд.