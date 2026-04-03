Колоноскопия

Колоноскопия — тема, которая пугает многих, но эта «не слишком приятная» проверка может спасти жизнь. По данным издания Cleveland СІіпіс, именно она позволяет выявить полипы, которые могут превратиться в рак, еще до появления симптомов. И хотя риск осложнений существует, он минимален, а польза — огромна.

Колоректальный рак — третий по распространенности рак в мире и вторая причина смертности от онкологии. Чаще всего он диагностируется у людей старше 50 лет, но последние десятилетия случаи заболевания фиксируют и среди младшего поколения. Даже если у вас нет семейной истории болезни и вы здоровы, риск все равно существует.

Профессор колоректальной хирургии Ариэль Кантерс объясняет, если у вас есть кишечник, вы в группе риска, поэтому именно колоноскопия — самый эффективный способ его защитить.

Важность колоноскопии

Рак толстой кишки часто начинается с полипов — небольших образований на слизистой оболочке кишечника. Около 50% людей когда-то сталкиваются с полипами во время обследования. Не все они опасны, но аденоматозные и серратированные полипы могут стать раковыми.

Колоноскопия позволяет не только обнаружить, но и удалить эти полипы (полиэктомия), а это значительно снижает риск развития рака. Даже ранние стадии болезни не дают симптомов, поэтому физический осмотр или самочувствие не помогут его заметить.

Рекомендуется проходить регулярный скрининг людям в возрасте 45-75 лет. Если есть семейная история полипов или рака, стоит обсудить индивидуальный график со специалистом.

Опасность процедуры

Колоноскопия чрезвычайно безопасна, особенно в руках опытных врачей. Осложнения случаются редко, менее 1% пациентов сталкиваются с серьезным кровотечением или перфорацией кишечника. Для сравнения, примерно 1 из 21 человека в жизни болеет колоректальным раком.

Возможные осложнения

Обезвоживание : для осмотра кишечника нужно очистить его слабительным и придерживаться специальной диеты. Важно пополнять жидкость, пить воду, бульоны, чай или черный кофе.

Кровотечение : после удаления полипов может быть немного крови. Проблемой это становится, если кровотечение большое или не останавливается.

Перфорация кишечника : редкое осложнение, приблизительно 4 случая на 10 000 процедур, чаще у людей с серьезными заболеваниями кишечника.

Боль в животе: после процедуры возможно временное вздутие из-за газов, введенных во время осмотра.

Реакция на седативные препараты: при сознательном сне или общем наркозе риск минимальный, пациент находится под постоянным наблюдением.

Инфекция: случается редко, легко лечится антибиотиками.

Для людей старше 75 лет вопрос индивидуальный, все зависит от общего состояния здоровья, предыдущих обследований и семейной истории.

Процедура и подготовка

Среднее время осмотра — около 15 мин. Вместе с подготовкой это небольшой промежуток времени, по сравнению с тем, что она может спасти жизнь. Подготовка включает диету и слабительные средства, но современные формулы значительно комфортнее и эффективнее, чем раньше.

Колоноскопия — не самая приятная процедура, но ее пользу трудно переоценить. Она выявляет полипы, снижает риск колоректального рака, а при соблюдении всех рекомендаций — практически безопасна.

Если сомневаетесь — обсудите все со своим врачом. Вместе вы найдете стратегию профилактики рака, которая подходит именно вам. В современном мире здоровье кишечника — не только комфорт, но и вопрос жизни, поэтому иногда 15 мин в кабинете врача — шаг к многим годам здоровой жизни.