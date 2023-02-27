Колоректальный рак: хирург-онколог рассказал о важности диагностики и профилактики заболевания

Что такое колоректальный рак, какие факторы могут способствовать его развитию и какая возможна профилактика, на какие симптомы следует обратить внимание и какие предстоящие действия пациента, которому диагностировали эту болезнь, рассказывают специалисты.

Колоректальный рак – это группа заболеваний, возникающих в кишечнике. Опухоль в кишечнике - это клетки вашего же организма, которые по неизвестным причинам начали бесконтрольно делиться и формироваться в отдельную структуру. Опухоль поглощает питательные вещества из органа и нарушает его работу.

Когда и какие анализы, или обследования, нужно пройти человеку, в первую очередь при подозрении на колоректальный рак, возможна ли диагностика колоректального рака по анализу крови, насколько безопасны другие малоинвазивные обследования, например, такие как колоноскопия, какие современные методы диагностики может предложить Институт рака при данной патологии, рассказывает Андрей Лукашенко, заместитель директора ГНП "Национальный институт рака" Минздрава Украины, хирург-онколог д.мед.наук.

Факторы риска возникновения колоректального рака

К основным факторам возникновения колоректального рака относятся:

алкоголь;

курение;

красное мясо;

постоянное переедание;

малоподвижный образ жизни.

Какие симптомы должны насторожить

Необходимо обратиться к врачу-проктологу, если вы замечаете, что у вас изменилась работа кишечника и появились следующие симптомы:

запоры;

поносы;

выделение крови;

слизь;

боли при дефекации.

Если эти симптомы не проходят и состояние только усугубляется, откладывать визит к врачу не стоит. Если обнаружить опухоль на ранней стадии или вовремя удалить полип, это спасет вам жизнь.

Есть ли способы предупредить рак

Существует первичная и вторичная профилактика КРР (колоректального рака).

Первичная профилактика:

вести здоровый образ жизни;

прекратить прямо сейчас употреблять алкоголь;

бросить курить;

есть больше фруктов, овощей, орехов, продукты с высоким содержанием клетчатки.

Вторичная профилактика:

обследование слизистой кишки;

если во время обследования есть полипы – удалить их;

контроль состояния своего здоровья.

Как часто нужно проходить колоноскопию

Первую колоноскопию лучше сделать в 50 лет. Дальше нужно действовать в зависимости от ее результатов, но в большинстве случаев потребности проходить эту процедуру каждый год нет.

Какие бывают стадии развития колоректального рака

Стадии рака отличаются степенью распространения рака в организме.

Первая стадия – это когда рак не выходит за пределы прямой кишки.

Вторая-третья стадия предполагает распространение рака далее и выход его из прямой кишка на поверхность в брюшную полость или в лимфатическую систему.

Третья стадия – поражение раком смежных органов.

Четвертая стадия – поражение отдаленных органов, чаще всего печени, легких и костей.

Прогнозы на лечение

Даже четвертая стадия колоректального рака не является приговором, потому что эта разновидность рака очень хорошо отвечает на лечение. Но очень важно сразу выбрать правильную стратегию лечения, потому что в случае ошибки на этом этапе вторая откорректированная попытка будет уже не столь эффективной.

Поэтому врач советует не спешить с лечением, а сначала тщательно обследоваться и сдать все рекомендуемые анализы.

Читайте также: