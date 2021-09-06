Компьютерная томография (КТ) грудной клетки: показания и преимущества диагностики 

Компьютерная томография (КТ) грудной клетки – быстрое и точное исследование болезней органов дыхания, а также последствий COVID-19.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала о том, зачем проводится компьютерная томография (КТ) грудной клетки.

Неинвазивная (визуальная) диагностика – один из ключевых этапов обнаружения заболеваний на ранних сроках развития. Одной из таких форм исследования по праву считается компьютерная томография, или попросту – КТ. Благодаря компьютерному томографу и возможности получения послойного изображения органов грудного отдела, можно выявить любые патологические изменения на самых ранних стадиях развития.

А с недавнего времени КТ стало верным помощником в обнаружении осложнений у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Компьютерная томография намного точнее, чем рентген или УЗИ, и в то же время быстрее и дешевле, чем МРТ грудного отдела.

Компьютерная томография грудной клетки: преимущества обследования

Одним из широко используемых в медицине методов визуализации является компьютерная томография. Этот быстрый и безболезненный метод позволяет получить точные снимки любой области тела и играет важную роль в диагностике многих заболеваний, а в некоторых случаях позволяет избежать хирургического вмешательства.

Визуализация грудного отдела с помощью компьютерной томографии позволяет получать детальные послойные изображения сканированных органов. Именно благодаря изображению с высоким разрешением томография – эффективный метод диагностики заболевания легких, в том числе рака на ранних стадиях.

Еще одним преимуществом описанной методики является очень короткое время исследования, по сравнению с другими радиологическими методами. Оценка выбранного участка тела занимает всего несколько десятков секунд, что значительно повышает комфорт пациента во время процедуры. Благодаря этому компьютерная томография является предпочтительным обследованием для людей, которые плохо переносят визуализирующие тесты или находятся в тяжелом состоянии.

Таким образом, если говорить коротко о преимуществах КТ грудного отдела, то можно выделить следующее: высокая точность исследования на фоне адекватной стоимости.

Показания к томографии грудной клетки

КТ грудной клетки может выполняться без контраста или с использованием контрастного вещества, а также с использованием метода высокого разрешения и меньшей дозы облучения.

Томография грудной клетки проводится при подозрении на:

неопластические изменения;

воспаление;

легочную эмболию;

изменения паренхимы легких;

травмы.

Показанием к выполнению томографии также является неоднозначный результат рентгенологического исследования грудной клетки. Кроме того, КТ проводится в качестве скринингового теста у пациентов с высоким риском развития рака легких.

Относительным противопоказанием к проведению компьютерной томографии с использованием контрастного вещества является гипертиреоз, почечная недостаточность и возникновение аллергической реакции на контраст в прошлом. Решение о проведении исследования принимает врач на основании результатов лабораторных исследований и состояния здоровья пациента.

Что можно обнаружить с помощью компьютерной томографии грудной клетки

Врач всегда выбирает подходящий метод в зависимости от конкретных причин обследования. Однако в целом КТ грудной клетки неоценима при диагностике и лечении таких состояний, как:

новообразования: доброкачественные, злокачественные, первичные и метастатические (включая инфильтраты в перикарде, сердце, пищеводе);

наличие жидкости или спаек в плевральной полости;

воспалительные процессы: острые, хронические, скрытые, с атипичным течением (включая пневмонию);

COVID-19 и его осложнения;

пороки развития легких, бронхов и трахеи;

посттравматические изменения органов грудного отдела;

радиационные изменения;

наличие инородных тел;

изменения в лимфатических узлах средостения;

сердечные заболевания и пороки, сосудистые заболевания, включая кардиомиопатию, аневризму аорты, перикардит и тромбоэмболию легочной артерии.

КТ легких при подозрении на COVID-19 или пневмонию вирусного типа рассматривается практически основным способом диагностики. Исследование помогает визуализировать очаговые изменения на фоне вируса, а также определить их количество и то, как сильно они могли распространиться.

Компьютерная томография грудной клетки: как подготовиться

Подготовка к компьютерной томографии грудной клетки зависит от того, будет ли исследование проводиться с контрастированием. В этом случае пациент должен прийти натощак, а это значит, что за 6-8 часов до обследования нельзя принимать пищу. Также следует принести с собой свой текущий результат по креатинину в крови, так как он является индикатором того, насколько хорошо работают почки и как быстро они выведут контрастирующий препарат из организма. Стандартная компьютерная томография не требует специальной подготовки.

Собираясь на обследование, рекомендуется одеваться удобно, желательно прийти в одежде без металлических деталей. Для обследования помимо направления необходимо иметь с собой удостоверение личности, результаты предыдущих визуальных исследований и медицинскую книжку ребенка в случае несовершеннолетнего пациента.

Направляющий врач предоставит подробную информацию о том, как подготовиться к компьютерной томографии грудной клетки. Однако как врачу, так и рентгенологу следует сообщить о возможной беременности, хронических заболеваниях, аллергии и металлических предметах в организме.

Как проходит КТ грудного отдела

После входа в лабораторию пациента попросят лечь на диагностический стол, который будет двигаться во время исследования. Если необходимо выполнить томографию легких с контрастированием, медсестра ставит пациенту внутривенную трубку и подключает автоматический шприц, с помощью которого контрастное вещество будет введено в нужный момент перед началом исследования. КТ требует, чтобы пациент оставался неподвижным, также могут попросить задержать дыхание на несколько секунд. Обследование обычно занимает не более 15 минут и является абсолютно безболезненным.

Рентгеновское излучение, которому поддается пациент в момент диагностики, в несколько десятков раз выше, по сравнению с обычным рентгеном. Тем не менее сама по себе КТ не представляет непосредственного риска осложнений.

Подробнее о механизме КТ и дозе облучения мы писали в тексте "Компьютерная томография: что это и когда ее проводят?".

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