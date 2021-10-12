Компьютерно-зрительный синдром: насколько опасен и как сохранить зрение

Наша жизнь неразрывно связана с гаджетами, с которыми мы проводим массу времени, особенно если они необходимы в работе. При этом далеко не всегда соблюдаем режим и правила пользования. Как результат – испорченное зрение.

Подробнее о том, почему возникает компьютерно-зрительный синдром и как смягчить его последствия, рассказала Наталья Баскакова – врач-офтальмолог житомирской клиники "Медибор".

Какие симптомы компьютерно-зрительного синдрома

Подсчитано, что в течение года мы в среднем тратим 3,5 месяцев на "общение" с гаджетами. При этом каждый шестой человек в мире имеет проблемы со зрением. В 1998 году американская ассоциация оптометристов ввела новый термин: "компьютерно- зрительный синдром". Он включает целый комплекс глазных и зрительных симптомов, которые связаны с работой за компьютером. Люди жалуются на ухудшение зрения, затуманенность, сложность при переводе взгляда с ближних предметов на дальние и наоборот, двоение в глазах, мурашки, чрезмерную световую чувствительность, снижение зрительной трудоспособности. Еще могут быть боли как в области глаз, так и в надбровных областях, ощущение песка в глазах, слезоточивость, сухость и резь в глазах.

От чего возникает синдром

Все эти симптомы возникают из-за нарушения правил работы с гаджетами. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы было хорошее освещение. Желательно использовать желтые лампы накаливания (к сожалению, они уже не в ходу), поскольку белое искусственное освещение хуже влияет на зрение. Дело в том, что глаз лучше воспринимает более мягкие светло-желтые тона, чем белый свет, который разрушительно действует на сетчатку. В вечернее время в комнате обязательно должно быть верхнее освещение, а также отдельно освещение на столе, где находится компьютер. Необходимо соблюдать оптимальное расстояние от глаз до монитора и следить за тем, чтобы монитор не был слишком ярким.

На экран не должны попадать блики света – это повлечет перенапряжение глаз и состояние дискомфорта, поэтому нельзя работать за компьютером напротив окна с незакрытыми шторами. Чаще протирайте монитор от пыли, которая мешает видеть четкое изображение.

Обычно мы моргаем каждые 5 секунд, то есть 11 тысяч раз в день. Но когда мы погружаемся в работу на компьютере, то начинаем моргать в пять раз меньше, поскольку наши глаза сильно напряжены. Со временем возникает ощущение сухости глаз и дискомфорта.

Еще одна из причин развития компьютерно-зрительного синдрома – это качественное отличие изображения на мониторе и бумаге. Даже в самых современных мониторах существует определенное мелькание и микроизменения, к которым глаза очень чувствительны, чего нет в книге, где изображение фиксированное.

Что еще может повлиять на развитие синдрома

Развитию компьютерно-зрительного синдрома могут опосредованно способствовать такие заболевания, как артрит, болезнь Паркинсона, заболевания щитовидной железы, менопауза, прием медикаментов (в частности, антигистаминных препаратов, антидепрессантов, диуретиков и других медикаментов).

Каковы шансы получить близорукость

Если постоянно сидеть за компьютером, игнорируя нормы и правила работы, можно "заработать" не только неприятные ощущения в глазах, но и существенно испортить зрение. Дело в том, что, когда мы смотрим на любой предмет (экран монитора, телефон, стенку, книжку) с близкого расстояния длительное время без соблюдения правил режима, у нас мышцы глаз работают только на ближнем расстоянии, и впоследствии мышцы ленятся, атрофируются и уже не хотят работать на дальние расстояния. В результате развивается близорукость.

Как правильно организовать режим работы

Существует так называемое "правило трех двадцаток": 20 минут работаем за компьютером, потом на 20 секунд закрываем глаза, затем встаем и делаем 20 шагов по комнате. Очень важно в этот момент посмотреть в окно на самую отдаленную точку – например, на крышу дальнего дома или верхушку дерева, чтобы мышцы глаз поработали на дальнее расстояние. После такого небольшого перерыва можно снова продолжить работу на компьютере.

Полезно использовать компьютерные очки и корректирующие очки со специальной защитой. От мягких контактных линз желательно воздержаться, потому что они замедляют поступление кислорода и питательных веществ к глазу. Кроме того, уменьшается частота моргания.

Если у вас в квартире работает кондиционер, вентилятор, отопление – это увеличивает выпаривание слезной жидкости и может привести к болезни сухого глаза. В таком случае очень эффективно действуют капли – заменители слезы, которые увлажняют глаза и убирают неприятные ощущения.

Важно помнить о том, что разнообразные болезненные симптомы, касающиеся глаз и зрения, появляются из-за неправильной организации работы за компьютером, однако этот "букет" ощущений должен исчезнуть, как только вы прекратите свою работу. Но если вы нарушаете режим и правила работы уже много лет, то получите не только близорукость, но и другие серьезные проблемы со зрением.

Поэтому нужно внимательно отнестись к своему состоянию: если вы ощутили хотя бы несколько симптомов компьютерно-зрительного синдрома, значит, нужно серьезно пересмотреть свой режим работы и организацию рабочего места и исправить ошибки, пока еще не поздно.

В любом случае желательно проконсультироваться с врачом-офтальмологом, который разберется в ситуации, выявит причину ваших проблем и при необходимости назначит специальные средства для коррекции зрения.

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