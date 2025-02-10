Кому и зачем нужно делать подтяжку груди: рассказывает врач-маммолог

Подтяжка груди – это сложная, но очень эффективная процедура для восстановления формы груди после беременности, кормления или возрастных изменений.

Пластический хирург Вячеслав Доленко рассказал, что во время операции удаляется лишняя кожа, а ткани подтягиваются, благодаря чему грудь становится более упругой и эстетичной. Это позволяет не только улучшить внешний вид, но и повысить самооценку и комфорт.

Важность подтяжки

С течением времени генетически детерминированные изменения в структуре молочных желез, а также влияние беременности и кормления могут привести к провисанию груди.

После беременности и кормления: молочные железы могут потерять свою естественную форму, а лишняя кожа создает эффект "провисания".

молочные железы могут потерять свою естественную форму, а лишняя кожа создает эффект "провисания". Возрастные изменения: с годами кожа теряет эластичность, а это также влечет за собой опущение груди.

Подтяжка помогает скорректировать эти изменения, вернуть груди более упругий и привлекательный вид.

Минимальная подтяжка

Это самый простой вариант, который применяется при незначительном провисании. При этом производят небольшой разрез, который позволяет произвести легкое сужение и подтягивание тканей, без удаления лишнюю кожу.

Преимущество: быстрота процедуры и минимальная инвазивность позволяют сохранить естественный вид груди.

Минимальная подтяжка часто выполняется под местной анестезией, что уменьшает риски и сокращает период восстановления. Этот метод идеально подходит для женщин, имеющих лишь незначительное провисание, но желающих восстановить упругость и тонус груди без существенных изменений в их форме. Поскольку вмешательство минимальное, кожа быстро восстанавливается, что позволяет вернуться к повседневным делам уже несколько дней.

Классическая подтяжка с разрезом

В этом варианте разрез производится от ареолы вниз до линии складки под грудью (инфрамаммарной складки). Такой подход позволяет удалить лишнюю кожу и приподнять ткани, создавая более упругий вид груди.

Преимущество: метод обеспечивает значительное улучшение формы, позволяет врачу точно моделировать контуры груди и устранить избыточную кожу.

Классическая подтяжка является более комплексной процедурой, обычно проводимой под общей анестезией. Она подходит для женщин, переживших значительные изменения формы груди из-за беременности или кормления. Хотя период восстановления может быть длиннее, результаты часто имеют чрезвычайно естественный вид, что позволяет значительно улучшить внешний вид и симметрию груди. Пациентки, выбирающие этот вариант, часто отмечают, что после операции они чувствуют себя более уверенными и комфортными в собственном теле.

Подтяжка с редукцией

Этот тип операции включает проведение разреза вокруг ареолы, после чего ареола опускается вниз, образуя естественную складку и удаляется излишняя кожа. Иногда проводится также редукция железистой ткани – процедура, известная как редукционная маммопластика.

Преимущество: подтяжка с редукцией подходит для женщин со значительным провисанием, позволяет не только поднять грудь, но и уменьшить их объем для достижения гармоничного вида.

Редукционная подтяжка – самый комплексный вариант, который может значительно изменить объем и форму груди. Этот метод является оптимальным для тех, кто страдает избыточным весом груди, что вызывает дискомфорт и даже боли в спине. Поскольку операция проводится под общей анестезией, восстановительный период может быть длиннее, но результаты часто жизнеспособны, дарят ощущение легкости и улучшенную пропорциональность. Подтяжка с редукцией позволяет врачу тщательно откорректировать не только положение груди, но и их размер, обеспечивающий эстетически сбалансированный результат.

Преимущества подтяжки груди

Подтяжка груди помогает вернуть форму и упругость, что значительно влияет на общее самочувствие. Среди основных преимуществ:

Восстановление природной формы после беременности, кормления или возрастных изменений.

Повышение самооценки и уверенности в собственном теле.

Улучшение симметрии груди это может положительно влиять на внешний вид.

Предотвращение дальнейшего провисания благодаря удалению лишней кожи.

ʼПодтяжка груди – важная процедура для женщин, которые хотят восстановить или сохранить молодость и упругость груди после естественных изменений. От минимальной подтяжки, подходящей для незначительного провисания, до классической подтяжки с разрезом и комплексной операции с редукцией – каждый метод имеет свои преимущества и подходит для разных потребностей. Если вы рассматриваете возможность подтяжки груди, важно проконсультироваться с опытным пластическим хирургом, который поможет выбрать оптимальный вариант в соответствии с вашими индивидуальными особенностями.

Мы также писали о том, как часто необходимо стирать бюстгальтер.

Читайте также: