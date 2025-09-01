- Дата публикации
Контрацепция: как предотвратить нежелательную беременность и что стоит знать о побочных эффектах
Контрацепция — это не только способ предотвратить нежелательную беременность, но и важная часть заботы о женском здоровье.
Современная медицина предлагает десятки вариантов, от классических таблеток и презервативов до имплантов и стерилизации. Важно помнить, что единственный метод, который защищает и от беременности, и от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), — это презерватив.
Прежде чем выбирать метод контрацепции, необходимо проконсультироваться с гинекологом. Врач учтет ваш возраст, состояние здоровья, наличие аллергий, вредных привычек, например, курения, и даже планы на будущее материнство, об этом рассказало издание Tua Saúde.
Самые распространенные методы контрацепции
Противозачаточная таблетка (оральные контрацептивы)
Таблетки содержат гормоны (эстроген и прогестин или только прогестин), которые блокируют овуляцию.
Преимущества: помогают уменьшить боли во время менструации, регулируют цикл, снижают риск кист и рака яичников, улучшают состояние кожи.
Недостатки: эффективность зависит от ежедневного приема в определенное время.
Возможные побочные эффекты: тошнота, боль в груди, перепады настроения, межменструальные кровотечения.
Важно: женщинам старше 35 лет, которые курят, комбинационные таблетки часто не рекомендуют из-за риска тромбозов.
Контрацептивный имплант
Это маленький стержень, который гинеколог вводит под кожу руки. Он выделяет гормоны и блокирует овуляцию до 3 лет.
Преимущества: не требует ежедневного контроля, подходит для женщин, которые часто забывают о таблетках.
Недостатки: высокая цена, необходимость установки и удаления только у врача.
Побочные эффекты: нерегулярные кровотечения, головная боль, изменения настроения.
Внутриматочная спираль
T-образное устройство, которое устанавливает гинеколог в матку. Есть два типа, медная спираль (без гормонов, действует до 10 лет) и гормональная спираль (выделяет прогестин, действует 3-5 лет).
Преимущества: длительный эффект, не влияет на половой акт.
Недостатки: установка исключительно у врача, возможны боли и кровотечения после введения.
Побочные эффекты: усиленные менструации (для медной), временные боли и дискомфорт.
Презервативы (мужские и женские)
Самый простой и универсальный метод.
Преимущества: доступны, защищают от ИППП, не имеют гормональных побочных эффектов.
Недостатки: возможны аллергии на латекс, риск разрыва.
Побочные эффекты: минимальные, обычно только аллергические реакции.
Вагинальная диафрагма
Резиновый колпачок, который закрывает шейку матки и блокирует сперматозоиды.
Преимущества: можно использовать до 2 лет, не влияет на гормоны.
Недостатки: надо вводить перед каждым половым актом, эффективность ниже других методов.
Побочные эффекты: практически отсутствуют.
Вагинальное кольцо
Гибкое силиконовое устройство, которое выделяет гормоны. Используется по циклу «3 недели во влагалище — 1 неделя перерыва».
Преимущества: удобное, не нужно каждый день думать о нем.
Недостатки: не защищает от ИППП, противопоказано при гипертонии и проблемах с печенью.
Побочные эффекты: головная боль, снижение либидо, инфекции.
Контрацептивные инъекции
Вводятся раз в месяц или раз в 3 месяца.
Преимущества: не нужно помнить каждый день, можно использовать женщинам с противопоказаниями к таблеткам.
Недостатки: необходимость посещать врача, возможна прибавка веса.
Побочные эффекты: задержка восстановления фертильности после отмены, акне, перепады настроения.
Хирургические методы (стерилизация, вазэктомия)
Постоянные методы, которые подходят парам, которые уже не планируют детей.
Преимущества: максимальная эффективность.
Недостатки: необратимость (или сложность восстановления).
Побочные эффекты: риски, связанные с операцией.
Естественные методы
Отслеживание цикла, измерение температуры, цервикальный метод или прерванный половой акт.
Преимущества: не требуют медикаментов, не влияют на гормоны.
Недостатки: низкая эффективность, требуют высокой дисциплины.
Побочные эффекты: отсутствуют, но высок риск нежелательной беременности.
Современная контрацепция — это богатый выбор, но каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Идеальный вариант зависит от вашего возраста, состояния здоровья и стиля жизни.
Если вы не уверены в сексуальном здоровье партнера, всегда используйте презерватив, даже если применяете другой метод контрацепции.