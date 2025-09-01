Контрацепция: как предотвратить нежелательную беременность и что стоит знать о побочных эффектах

Контрацептивы / © Credits

Реклама

Современная медицина предлагает десятки вариантов, от классических таблеток и презервативов до имплантов и стерилизации. Важно помнить, что единственный метод, который защищает и от беременности, и от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), — это презерватив.

Прежде чем выбирать метод контрацепции, необходимо проконсультироваться с гинекологом. Врач учтет ваш возраст, состояние здоровья, наличие аллергий, вредных привычек, например, курения, и даже планы на будущее материнство, об этом рассказало издание Tua Saúde.

Самые распространенные методы контрацепции

Противозачаточная таблетка (оральные контрацептивы)

Таблетки содержат гормоны (эстроген и прогестин или только прогестин), которые блокируют овуляцию.

Реклама

Преимущества : помогают уменьшить боли во время менструации, регулируют цикл, снижают риск кист и рака яичников, улучшают состояние кожи.

Недостатки : эффективность зависит от ежедневного приема в определенное время.

Возможные побочные эффекты: тошнота, боль в груди, перепады настроения, межменструальные кровотечения.

Важно: женщинам старше 35 лет, которые курят, комбинационные таблетки часто не рекомендуют из-за риска тромбозов.

Контрацептивный имплант

Это маленький стержень, который гинеколог вводит под кожу руки. Он выделяет гормоны и блокирует овуляцию до 3 лет.

Преимущества : не требует ежедневного контроля, подходит для женщин, которые часто забывают о таблетках.

Недостатки : высокая цена, необходимость установки и удаления только у врача.

Побочные эффекты: нерегулярные кровотечения, головная боль, изменения настроения.

Внутриматочная спираль

T-образное устройство, которое устанавливает гинеколог в матку. Есть два типа, медная спираль (без гормонов, действует до 10 лет) и гормональная спираль (выделяет прогестин, действует 3-5 лет).

Преимущества : длительный эффект, не влияет на половой акт.

Недостатки : установка исключительно у врача, возможны боли и кровотечения после введения.

Побочные эффекты: усиленные менструации (для медной), временные боли и дискомфорт.

Презервативы (мужские и женские)

Самый простой и универсальный метод.

Реклама

Преимущества : доступны, защищают от ИППП, не имеют гормональных побочных эффектов.

Недостатки : возможны аллергии на латекс, риск разрыва.

Побочные эффекты: минимальные, обычно только аллергические реакции.

Вагинальная диафрагма

Резиновый колпачок, который закрывает шейку матки и блокирует сперматозоиды.

Преимущества : можно использовать до 2 лет, не влияет на гормоны.

Недостатки : надо вводить перед каждым половым актом, эффективность ниже других методов.

Побочные эффекты: практически отсутствуют.

Вагинальное кольцо

Гибкое силиконовое устройство, которое выделяет гормоны. Используется по циклу «3 недели во влагалище — 1 неделя перерыва».

Преимущества : удобное, не нужно каждый день думать о нем.

Недостатки : не защищает от ИППП, противопоказано при гипертонии и проблемах с печенью.

Побочные эффекты: головная боль, снижение либидо, инфекции.

Контрацептивные инъекции

Вводятся раз в месяц или раз в 3 месяца.

Преимущества : не нужно помнить каждый день, можно использовать женщинам с противопоказаниями к таблеткам.

Недостатки : необходимость посещать врача, возможна прибавка веса.

Побочные эффекты: задержка восстановления фертильности после отмены, акне, перепады настроения.

Хирургические методы (стерилизация, вазэктомия)

Постоянные методы, которые подходят парам, которые уже не планируют детей.

Реклама

Преимущества : максимальная эффективность.

Недостатки : необратимость (или сложность восстановления).

Побочные эффекты: риски, связанные с операцией.

Естественные методы

Отслеживание цикла, измерение температуры, цервикальный метод или прерванный половой акт.

Преимущества : не требуют медикаментов, не влияют на гормоны.

Недостатки : низкая эффективность, требуют высокой дисциплины.

Побочные эффекты: отсутствуют, но высок риск нежелательной беременности.

Современная контрацепция — это богатый выбор, но каждый метод имеет свои плюсы и минусы. Идеальный вариант зависит от вашего возраста, состояния здоровья и стиля жизни.

Если вы не уверены в сексуальном здоровье партнера, всегда используйте презерватив, даже если применяете другой метод контрацепции.