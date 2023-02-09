Контузия: симптомы, в чем ее опасность и как оказать первую помощь

Контузия — общее повреждение организма, которое возникает при воздействии на все тело, чаще головной мозг, взрывной воздушной волны.

Во время военных действий определить, сколько людей получили контузию, практически нереально. Особенностью такой травмы является нарушение нервной системы, за счет чего контузия не всегда диагностируется сразу. Результатом контузии может стать как временная утрата слуха или речи, так и более серьезные повреждения организма, вплоть до комы.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, как распознать первые признаки контузии и оказать первую доврачебную помощь.

Что собой представляет контузия

Контузия (акубаротравма), как правило, возникает вследствие ударной волны от взрыва, но может развиваться после удара об воду или землю. Такой вид повреждения организма представляет собой набор симптомов, возникающих после сотрясения мозга и способных сохраняться в течение недель или месяцев.

Специалисты определяют контузию как разновидность травмы, в ходе которой происходит перемещение головного мозга внутри черепной коробки. Подобное состояние возникает при воздействии ударной волны или падения с высоты. Симптомы контузии легкой стадии могут проходить в течение месяца, но при соблюдении всех рекомендаций врача.

В медицинской практике принято выделять три степени акубаротравмы:

Легкая. Пострадавший жалуется на снижение слуха, дрожь в конечностях, заикание.

Средняя. При осмотре пациента наблюдается отсутствие реакции зрачков на свет, отмечается полная потеря слуха, возможно развитие частичного паралича.

Тяжелая. У пострадавшего отмечается потеря сознания, нарушение дыхания, повреждение барабанных перепонок с кровотечением из ушей.

Даже самая легкая контузия в перспективе связана с развитием отдаленных осложнений. По этой причине не следует игнорировать посещение врача и прохождение диагностики.

Признаки контузии, как ее распознать

Характерным симптомом контузии является потеря сознания от нескольких минут до часов. Иногда сочетается с поражением промежуточного и среднего мозга, тогда это может длиться более 24 часов. Другие клинические признаки ушиба головного мозга на фоне контузии:

головные боли;

сужение зрачков с отменой реакции на свет;

нарушения положения глазных яблок;

позитивный симптом Бабинского;

выпрямление конечностей;

повышение температуры;

быстрое и нерегулярное дыхание;

повышение артериального давления;

чрезмерное потоотделение.

При ушибе головного мозга бывает, что больной теряет сознание не сразу после травмы, а лишь позже и на более длительный срок (например, на несколько часов). Длительная потеря сознания может сопровождаться симптомами повышения внутричерепного давления вследствие отека мозга, а также парезами, параличами конечностей, нарушениями дыхания и сонливостью.

Диагноз ставится на основании симптомов и результатов компьютерной томографии головы. Если обследование показывает, что контузия сопровождается гематомой, необходимо госпитализировать больного и провести хирургическое вмешательство.

Как оказать первую помощь при контузии

Среднее время от момента вызова скорой помощи до ее прибытия на место происшествия составляет от 10 до 20 минут. Поэтому жизнь пострадавшего часто зависит от свидетелей и их навыков оказания первой помощи. А в сегодняшних реалиях пройти базовый курс по оказанию первой помощи — научиться правильно реагировать в самых сложных ситуациях.

Для оказания первой помощи человеку при подозрении на контузию, следует:

1. Освободить шею и грудь пострадавшего от лишней одежды.

2. Перевернуть на бок, поскольку при ушибах головы возможна рвота и потеря сознания.

3. При крови из ушного канала или носа следует ватным тампоном аккуратно убрать сгустки.

4. Как можно скорее вызвать скорую помощь или доставить самостоятельно больного в клинику.

Осторожно! Что нельзя делать

При контузии категорически запрещается больному давать пить, а также проводить искусственное дыхание.

Опасность контузии: к чему может привести ушиб головы

К отдаленным последствиям черепно-мозговой травмы относятся:

эпилепсия (им страдает около 5% пациентов после контузии);

посттравматическая энцефалопатия (деменция);

головные боли, головокружение;

нервно-психические расстройства: трудности с концентрацией внимания проблемы с памятью, эмоциональные расстройства;

жалобы на постоянную усталость;

депрессия и посттравматический синдром;

нарушения походки;

тревожно-фобические состояния;

проблемы со сном и засыпанием;

признаки истощения центрально-нервной системы.

Контузия — очень серьезное состояние, которое может привести к летальному исходу и серьезным осложнениям, таким как нарушения со стороны ЦНС, тяжелые депрессивные состояния и даже инвалидность. Поэтому не стоит игнорировать посещение врача, даже при заметном улучшении самочувствия.

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