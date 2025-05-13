Корь: все что нужно знать об этой опасной болезни / © Credits

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Издание Cleveland Clinic рассказало, что такое корь, как распознать ее симптомы, что делать в случае заболевания и как защитить себя и близких.

Корь — это высокозаразная вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Ее вызывает вирус из рода Morbillivirus и, в отличие от многих других инфекций младенческого возраста, корь нельзя вылечить антибиотиками или противовирусными препаратами. Только поддерживающее лечение и профилактика в виде вакцинации.

На первый взгляд, корь может показаться простой простудой с сыпью. Но на самом деле это заболевание способно вызвать серьезные осложнения, в частности, пневмонию, энцефалит (воспаление мозга), слепоту, а в отдельных случаях даже смерть.

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Основные симптомы кори

После заражения первые симптомы появляются в течение 7–14 дней. В большинстве случаев корь развивается поэтапно:

Начальные симптомы (1–4 день):

Высокая температура (до 39–40°C)

Сухой лающий кашель

Насморк

Покраснение глаз, фотофобия

Общая слабость

Далее появляются:

Пятна Коплика (небольшие белые пятна внутри щек)

Сыпь, которая начинается с лица, затем распространяется на туловище и конечности.

У сыпи вид красных или розовых пятен, которые могут сливаться.

В некоторых случаях также наблюдаются:

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Диарея

Боль в животе

Головная боль

Мышечная боль

Как передается корь

Корь распространяется с необычайной легкостью. Вирус передается через капли, выделяемые при кашле, чихании или разговоре. Он может оставаться активным в воздухе или на поверхностях до двух часов после того, как инфицированное лицо покинуло помещение.

Заразность поражает:

Если в помещении есть невакцинированные люди, то 9 из 10 могут заразиться после контакта с больным.

Кто в группе риска

Повышенный риск тяжелого течения имеют:

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Дети до 5 лет

Люди старше 20 лет

Беременные женщины

Лица с ослабленным иммунитетом (например, через ВИЧ, химиотерапию или хронические заболевания)

Осложнение кори

Среди осложнений, которые могут возникнуть:

Пневмония

Отит (ушная инфекция)

Ларингит

Энцефалит (воспаление мозга)

Слепота

Обезвоживание из-за рвоты и диареи

Смерть

Отдельно следует упомянуть о подостром склерозирующем паненцефалите (ПСП) — редком, но смертельном осложнении, которое развивается через годы после болезни.

Диагностика

Врач обычно ставит диагноз на основе характерного вида сыпи и симптомов. Для подтверждения могут проводиться:

Анализ крови

Мазки из носа или горла

Анализ мочи

Лечение

К сожалению, специфического лечения кори не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов:

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В домашних условиях:

Много жидкости

Отдых

Жаропонижающие средства (парацетамол или ибупрофен)

Увлажнение воздуха

Полоскание горла

В больнице могут назначить:

Витамин A (для детей с дефицитом или в тяжелых случаях)

Иммуноглобулины (для лиц с высоким риском осложнений, особенно вскоре после контакта с больным)

Можно ли заболеть после вакцинации

Риск очень низок. Люди, получившие обе дозы вакцины, почти всегда защищены. Если вы получили только одну дозу, риск заболеть выше, но заболевание обычно проходит легче.

Корь и беременность

Корь во время беременности может вызвать серьезные проблемы:

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Выкидыш

Преждевременные роды

Низкий вес новорожденного

Инфицирование плода

Важно: вакцину нельзя вводить во время беременности. Если вы планируете беременность, обязательно проверьте иммунитет к кори заранее.

Когда следует обратиться к врачу

Срочно обратитесь к врачу, если:

У вас есть симптомы кори

Вы контактировали с больным и не знаете, имеете ли иммунитет

Возникли осложнения: тяжелое дыхание, спутанность сознания, сильная головная боль, рвота, фотофобия

Если вы или ваш ребенок заболели корью, оставайтесь дома не менее 4 дней после появления сыпи. Избегайте контактов с другими, особенно младенцами, беременными женщинами и иммунокомпрометированными людьми.

Корь — это не просто «детская болезнь», которую можно переждать дома. Это серьезное заболевание, которое может иметь тяжелые последствия. Но хорошая новость в том, что у нас есть эффективные средства профилактики — вакцинация. Берегите себя, своих детей и рядом: узнайте свой иммунный статус, получите прививку и в случае симптомов не медлите с визитом к врачу.

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