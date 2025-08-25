- Дата публикации
Корица: какую пользу она принесет вашему здоровью
Корица — одна из древнейших и самых любимых специй в мире. Она придает выпечке уютный аромат, согревает в зимних напитках и делает даже самые простые блюда особенными. Но за ее приятным вкусом скрывается еще и мощный комплекс полезных свойств для здоровья.
Издание Real Simple рассказало, что корица способна снижать уровень сахара в крови, нормализовать давление, поддерживать иммунитет и даже замедлять старение клеток. Так почему же эта специя до сих пор лежит где-то в глубине вашего шкафчика, самое время поставить баночку с корицей на первый план.
Какие бывают виды корицы
Чаще всего мы встречаем два основных вида:
Цейлонская корица (Cinnamomum zeylanicum) — «настоящая» корица, которая происходит из Шри-Ланки. Имеет светло-коричневый оттенок, нежный вкус и тонкую хрупкую кору. Считается более безопасной для ежедневного потребления, ведь содержит минимум кумарина, вещества, которое в больших дозах вредит печени.
Кассия (Cassia) — более распространенная и доступная корица, которую выращивают в Китае, Индонезии и Вьетнаме. Она темнее, имеет более грубую кору и насыщенный «острый» вкус. Именно ее чаще всего продают в магазинах.
Обе разновидности богаты антиоксидантами, противовоспалительными и антибактериальными веществами. Но для ежедневного использования диетологи советуют выбирать именно цейлонскую.
Полезные свойства
Снижает уровень сахара в крови. Помогает повысить чувствительность к инсулину, а это особенно полезно людям с преддиабетом.
Нормализует артериальное давление. Регулярное употребление корицы положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Уменьшает воспаление. Фенольные соединения корицы действуют как природные противовоспалительные средства.
Защищает сердце. Способствует снижению уровня «плохого» холестерина и триглицеридов.
Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Помогает бороться с инфекциями ротовой полости и кишечника.
Поддерживает иммунитет. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение клеток.
Способствует работе мозга. Корица влияет на лучшую концентрацией и профилактику нейродегенеративных заболеваний.
Улучшает пищеварение, помогает при вздутии, тяжести и способствует росту полезной микрофлоры кишечника.
Может уменьшать риск онкологии благодаря высокой антиоксидантной активности.
Ухаживает за зубами. Не зря корица есть в составе жевательных резинок, паст и ополаскивателей: она уничтожает вредные бактерии во рту.
Сколько корицы можно употреблять
Лучше не превышать 1 ч. л. в день, около 3 г, для кассии. Для цейлонской корицы доза может быть больше, ведь она содержит значительно меньше кумарина.
Как добавить больше корицы в свой рацион
посыпать ею овсянку, мюсли или гранолу,
добавить в кофе, чай или горячий шоколад,
использовать в выпечке и десертах,
смешивать с медом для укрепления иммунитета,
добавлять в маринады для мяса или соусы.
Корица — это не просто специя для сладостей. Это природное средство для поддержания здоровья, которое стоит включить в ежедневное питание. Выбирайте цейлонскую для регулярного употребления, добавляйте в любимые блюда и напитки, и пусть эта ароматная пряность станет вашим маленьким секретом долголетия и хорошего самочувствия.