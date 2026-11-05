Кортизол / © Credits

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Еще несколько лет назад о кортизоле говорили в основном врачи и ученые. Сегодня же он стал одним из главных героев социальных сетей и контента о здоровье. Блогеры обсуждают «кортизоловый живот», эксперты предлагают утренние ритуалы для снижения уровня гормона стресса, а производители товаров для здоровья обещают восстановить баланс организма с помощью специальных напитков и добавок, об этом рассказывает издание Hello!.

Создается впечатление, что именно кортизол виноват во всём: в лишних сантиметрах на талии, бессоннице, усталости, тревожности и проблемах с кожей. Однако есть нюанс: ведь кортизол не предназначен для того, чтобы наносить вред нашему организму. Наоборот, без него мы просто не смогли бы нормально функционировать.

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Вместо того чтобы пытаться любой ценой снизить уровень этого гормона, стоит понять, как он работает, почему его естественный ритм может нарушаться и что мы можем изменить в своей повседневной жизни.

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Зачем организму нужен гормон стресса

Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он играет важную роль в работе практически всего организма, а именно помогает регулировать обмен веществ, уровень глюкозы в крови, иммунные реакции, артериальное давление и реакцию на стресс.

Именно благодаря кортизолу мы можем быстро мобилизовать силы, когда возникает сложная ситуация, сосредоточиться перед важной презентацией или справиться с физической нагрузкой.

Более того, его уровень естественным образом меняется в течение суток. Обычно уровень кортизола повышается утром, так как он помогает нам проснуться, почувствовать бодрость и настроиться на активность. Вечером его концентрация постепенно снижается, чтобы создать условия для отдыха и сна.

То есть нам не нужно полностью устранять кортизол, наоборот, важно поддерживать его естественный суточный ритм. А вот проблемы могут возникать тогда, когда система реагирования на стресс постоянно активирована, а организм не получает достаточно времени для восстановления.

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Хронический стресс может нарушить гормональный баланс

Представьте себе типичный день современной женщины: утренний кофе вместо завтрака, десятки рабочих сообщений, бесконечные дела, забота о детях, домашние обязанности, решение чужих проблем и попытки найти хотя бы несколько минут для себя.

Мы отвечаем на письма во время обеда, проверяем телефон перед сном, работаем даже тогда, когда организм буквально просит остановиться. И часто считаем такой ритм нормальным.

Однако организм воспринимает постоянное недосыпание, нерегулярное питание, эмоциональное напряжение и перегрузки как сигналы стресса. Если они повторяются ежедневно, механизмы адаптации могут работать с чрезмерной нагрузкой. Последствия могут проявляться по-разному, например:

нарушения сна и проблемы с засыпанием

постоянная усталость или колебания уровня энергии

перепады настроения и повышенная раздражительность

проблемы с пищеварением

изменения аппетита

ухудшение состояния кожи

нарушение метаболических процессов

В то же время важно помнить, что эти симптомы неспецифичны. У них может быть множество причин, поэтому не стоит автоматически объяснять любое недомогание повышенным уровнем кортизола.

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Кортизоловый живот

Одна из самых популярных тем последнего времени — так называемый «кортизоловый живот». Идея проста: стресс повышает уровень кортизола, а тот заставляет организм накапливать жир именно в области живота. Однако реальность несколько сложнее.

Кортизол действительно участвует в регуляции аппетита, уровня глюкозы и распределения жировой ткани. Длительное чрезмерное повышение его уровня может способствовать накоплению жира в области живота. Однако обычный повседневный стресс не означает автоматического увеличения талии. На изменения фигуры влияют также генетика, возраст, питание, физическая активность, качество сна и гормональные изменения.

Особенно заметными изменения в строении тела могут становиться в период перименопаузы и менопаузы, когда снижается уровень эстрогена. Есть и другой важный момент: когда мы постоянно находимся в напряжении, меняются наши пищевые привычки. Мы чаще пропускаем полноценные приемы пищи, пьем больше кофе, выбираем быстрые перекусы и сладости.

Недостаток сна также может усиливать чувство голода и желание есть калорийные продукты. Получается замкнутый круг, поскольку стресс влияет на наши привычки, а привычки, в свою очередь, могут затруднять адаптацию организма к стрессу.

Строгие диеты могут ухудшить ситуацию

Когда организм в течение длительного времени получает недостаточно энергии, он запускает адаптивные механизмы, направленные на сохранение ресурсов. Могут изменяться аппетит, расход энергии и гормональные процессы, регулирующие обмен веществ.

Поэтому стратегия «есть как можно меньше, а тренироваться как можно больше» не всегда работает в долгосрочной перспективе. Вместо очередной изнурительной диеты стоит сосредоточиться на регулярном питании, полноценном отдыхе и комфортной физической активности.

Важные привычки

Вместо дорогих коктейлей, сложных ритуалов и попыток контролировать каждый гормон стоит вернуться к простым вещам.

Научитесь успокаивать нервную систему

Мы не можем полностью избавиться от стресса в жизни, но можем научиться давать организму возможность восстанавливаться. Для этого важно делать небольшие паузы в течение дня, например, прогуляться без телефона, сделать несколько спокойных вдохов, послушать музыку или просто побыть в тишине.

Помогают также медитация, дыхательные практики, йога и другие способы расслабления. Не нужно ждать отпуска, чтобы наконец-то вздохнуть свободно — иногда даже 10 минут покоя могут стать хорошим началом.

Не заменяйте еду кофе

Если ваш привычный завтрак — двойной эспрессо, а обед постоянно откладывается до вечера, стоит пересмотреть свои привычки. Организму нужна энергия, чтобы справляться с повседневными нагрузками. Лучше делать ставку на регулярное и сбалансированное питание, в котором присутствуют:

белок: яйца, рыба, птица, бобовые

полезные жиры: орехи, семена, авокадо, оливковое масло

клетчатка: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты

разнообразные источники витаминов и минералов

Также важно не забывать о достаточном количестве воды.

Верните себе к естественному ритму дня

Один из самых простых способов поддержать суточный ритм кортизола — помочь организму отличать день от ночи. Для этого не нужно просыпаться в пять утра, бегать марафоны или превращать жизнь в бесконечный список дел. Вместо этого попробуйте:

выходить на улицу утром и наслаждаться естественным дневным светом

придерживаться более или менее стабильного графика сна

регулярно двигаться в течение дня

не пропускать приемы пищи

создать спокойный вечерний ритуал

ограничивать яркий свет и использование гаджетов перед сном

Именно простые привычки, которые можно поддерживать в течение длительного времени, имеют наибольшее значение.

Научитесь говорить «нет» без чувства вины

Это очень важно для женщин, которые привыкли отвечать за всё и сразу. Работа, семья, дети, отношения, быт, забота о близких — поэтому собственные потребности часто оказываются где-то в конце бесконечного списка дел.

Мы соглашаемся помогать, даже когда мы измотаны, берем на себя дополнительные обязанности и чувствуем себя виноватыми, если просто хотим отдохнуть. Однако постоянная занятость не делает нас более ценными.

Учитесь устанавливать личные границы, просить о помощи и распределять ответственность. Не каждое сообщение требует немедленного ответа, не каждая просьба должна становиться вашей задачей. Забота о себе — это не эгоизм, а необходимое условие нормальной жизни.

Нужно ли специально снижать уровень кортизола

Популярные советы обещают быстрый результат, однако универсального средства для его снижения не существует. И главное — здоровому человеку не нужно стремиться постоянно поддерживать как можно более низкий уровень этого гормона.

Если есть подозрение на нарушение гормональной регуляции, не стоит самостоятельно назначать себе анализы или принимать добавки. Значительное и длительное повышение уровня кортизола может быть связано с определенными заболеваниями, в частности с синдромом Кушинга, и требует медицинского обследования. Врач оценит симптомы, ваше состояние здоровья и, при необходимости, назначит соответствующие анализы.

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