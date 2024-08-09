"Кортизоловое лицо" - новый тренд TikTok

"Кортизоловое лицо" - новый "диагноз по аватарке" от TikTok и это уже не развлекательный контент.

Если ваше лицо имеет одутловатую и круглую форму, большинство пользователей TikTok считают это из-за стресса и нужно немедленно решать эту проблему или использовать маски, чтобы скрыть свое "кортизоловое лицо". На странице Healthline рассказали, что же оно такое, это "кортизоловое лицо", действительно ли у него есть связь со стрессом и стоит ли подражать трендам социальных сетей.

"Кортизоловое лицо" (его еще называют "Moon Face", по форме полнолуния) - это последняя тенденция "диагноза по аватарке", массовой диагностики, штурмом охватившей социальные сети. Это состояние характеризуется отеком лица и его одутловатостью, приводящим к округлой форме. TikTok утверждает, что его причина - высокий уровень гормона стресса кортизола. Фактически платформа переполнена контентом, где авторы обсуждают влияние стресса на кожу и дают советы по его уменьшению.

Что такое "кортизоловое лицо"?

Несмотря на то, что это состояние является трендом, на самом деле оно не распространено глобально и не встречается у каждого второго человека. Это даже не официальный диагноз. Некоторые симптомы, которые люди ассоциируют с "кортизоловым лицом", также могут являться признаками синдрома Кушинга, при котором организм производит избыточное количество кортизола.

Однако синдром Кушинга – очень редкий диагноз и хотя стресс может способствовать отечности, эксперты по здравоохранению утверждают, что он, вероятно, не является единственной причиной, почему ваше лицо может казаться опухшим и раздутым.

Итак, можно сказать, что "кортизоловое лицо" - далеко не всегда результат стресса, в большинстве своем это миф. Хотя хронически повышенный уровень кортизола может вызвать отек лица, это обычно связано с более серьезными эндокринными расстройствами, а не с повседневным стрессом, который испытывает большое количество людей. В большинстве случаев повседневный стресс не повышает уровень кортизола до той отметки, которая вызывала бы столь значительные физические изменения.

Стресс и отек, есть ли связь?

Кортизоловое лицо / Фото: Credits

Даже если стресс редко вызывает значительные физические изменения, вы можете заметить, что ваше лицо выглядит немного более пухлым, чем обычно. Так почему так происходит?

Когда уровень кортизола повышается, может происходить процесс липогенеза, способствующий накоплению жировой ткани, особенно в области лица, шеи и живота. Кроме того, высокий уровень кортизола может привести к задержке воды и натрия в тканях. Однако следует отметить, что эти изменения, вероятно, будут незначительными. Выходит, что ярко выраженные эффекты, такие как значительное опухание лица, обычно наблюдаются только при серьезных заболеваниях. Периодический стресс вряд ли их вызовет.

Отек может быть несколько более выраженным, если вы находитесь в хроническом стрессе. На завершающей стадии хронического стресса надпочечники могут истощаться из-за постоянной потребности в производстве кортизола. Это может привести к нерегулируемой секреции гормона, что вызывает всплески и падение уровня кортизола. В свою очередь это может привести к постоянному отеку.

Кроме того, длительное повышение уровня кортизола угнетает нашу иммунную систему, повышая ее восприимчивость к инфекциям и воспалениям, что также может способствовать отеку лица. Ключевое слово здесь — "длительный". У вас вряд ли будете "кортизоловое лицо", если вы не находитесь под высоким уровнем стресса в течение длительного времени.

Но, не забывайте, что организм большинства людей может справляться с ежедневным стрессом и адаптироваться к нему, не вызывая значительного устойчивого повышения уровня кортизола. Чтобы образовалось "кортизоловое лицо", требуется постоянная аномальная чрезмерная выработка кортизола, не распространенная в типичной стрессовой ситуации.

Как убрать отек?

Кортизоловое лицо

Если вы заметили, что ваше лицо выглядит более пухлым, чем обычно, существует несколько лайфхаков, которые могут помочь вам. Однако, в первую очередь, необходимо разобраться, какие факторы способствуют отечности лица.

Факторы, которые могут вызвать отек:

Диетические факторы . Чрезмерное потребление соли может привести к задержке воды и отекам;

. Чрезмерное потребление соли может привести к задержке воды и отекам; Аллергия . Аллергические реакции могут вызвать отек лица;

. Аллергические реакции могут вызвать отек лица; Лекарства . Некоторые лекарства могут вызвать задержку жидкости и отечность;

. Некоторые лекарства могут вызвать задержку жидкости и отечность; Заболевания . Такие заболевания, как гипотиреоз или почечные заболевания, также могут вызвать отек лица.

. Такие заболевания, как гипотиреоз или почечные заболевания, также могут вызвать отек лица. Недосып. Плохой сон может привести к задержке воды в организме.

Корректировка питания может оказаться рабочим решением этого вопроса. К примеру, уменьшение потребления соли может снизить задержку воды, тогда как употребление большого количества воды помогает вымыть избыток натрия из организма.

Холодный компресс также может снять отечность, а лимфодренажный массаж будет стимулировать отток жидкости.

Но, если вы чувствуете дискомфорт и постоянный отек, лучше обратитесь за консультацией к врачу и не занимайтесь TikTok лечением. Только врач может поставить вам точный диагноз и определить основную причину "кортизолового лица".

Читайте также: