Кортизоловое лицо: почему возникают отеки, которые вам не свойственны

Социальные сети заполонил новый тренд — «кортизоловое лицо». Люди массово делятся видео, на которых показывают, как изменился их вид из-за стресса. Но действительно ли причина — гормон кортизол и на самом ли деле эти отеки признак опасного нарушения или просто следствие образа жизни, попробуем разобраться.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Кортизоловое лицо

Кортизоловое лицо

Разбираемся с этим вопросом вместе с дерматологом Dr. Geeta Yadav. Термин «кортизоловое лицо» не является официальным диагнозом в медицине. Он возник в соцсетях и частично базируется на реальном феномене, известном в эндокринологии как «лунное лицо» — характерная круглая, пухлая форма лица, которая возникает из-за синдрома Кушинга. Это серьезное заболевание, при котором уровень кортизола в организме долгий период превышает норму.

Однако в реальной жизни большинство случаев отеков лица не имеют ничего общего с синдромом Кушинга или опасными гормональными нарушениями.

Причины появления отечности лица

  • Избыток соли в рационе. Соленая пища, например, фастфуд, снеки, копчености и т.д., задерживает воду в организме, особенно в тканях лица.

  • Нехватка сна. Нарушение сна влияет на циркуляцию жидкостей в теле и вызывает воспаление, а это может проявляться как отеки под глазами или общая «припухлость».

  • Недостаток движения. Малоподвижный образ жизни снижает лимфоток, затрудняет выведение лишней жидкости.

  • Острый или хронический стресс. Кортизол, гормон стресса, может вызвать воспалительные реакции, нарушения сна, аппетита и даже изменение формы лица в долгосрочной перспективе.

  • Гормональные колебания у женщин. Перед менструацией или во время нее в организме происходит задержка воды, отсюда и «пухлость» на щеках, губах, под глазами.

Как отличить обычный отек от серьезной проблемы

  • Отеки, которые появляются эпизодически, например, после ужина с пиццей или бессонной ночи, не опасны. Они проходят сами по себе.

  • Если отеки регулярные, прогрессируют, сопровождаются увеличением массы тела, высоким давлением, нарушениями менструального цикла, акне, чрезмерным оволосением на теле, стоит обратиться к эндокринологу. Это может быть сигналом гормонального дисбаланса.

Что делать, если у лица «пухлый» вид

  • Пить достаточно воды. Контролируйте соль в питании и поддерживайте гидратацию, это помогает почкам и лимфатической системе выводить избыточную жидкость.

  • Делать легкий массаж лица. Используйте гуаша, роллеры или просто пальцы, это стимулирует лимфоток.

  • Больше двигаться. Ежедневная прогулка или зарядка поможет снять отечность.

  • Снижать уровень стресса. Медитации, глубокое дыхание, йога или просто любимая музыка, все это снижает уровень кортизола.

  • Высыпаться. Сон в темном, прохладном помещении обязательный элемент антиотечного ухода.

Не каждое изменение во внешности — это приговор. Но внимательность к сигналам своего тела — лучший способ поддержать здоровье и красоту изнутри. Иногда «кортизоловое лицо» — это просто напоминание о том, что пора позаботиться о себе.

