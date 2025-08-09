Кортизоловое лицо: почему возникают отеки, которые вам не свойственны

Кортизоловое лицо / © Credits

Разбираемся с этим вопросом вместе с дерматологом Dr. Geeta Yadav. Термин «кортизоловое лицо» не является официальным диагнозом в медицине. Он возник в соцсетях и частично базируется на реальном феномене, известном в эндокринологии как «лунное лицо» — характерная круглая, пухлая форма лица, которая возникает из-за синдрома Кушинга. Это серьезное заболевание, при котором уровень кортизола в организме долгий период превышает норму.

Однако в реальной жизни большинство случаев отеков лица не имеют ничего общего с синдромом Кушинга или опасными гормональными нарушениями.

Причины появления отечности лица

Избыток соли в рационе. Соленая пища, например, фастфуд, снеки, копчености и т.д., задерживает воду в организме, особенно в тканях лица.

Нехватка сна. Нарушение сна влияет на циркуляцию жидкостей в теле и вызывает воспаление, а это может проявляться как отеки под глазами или общая «припухлость» .

Недостаток движения. Малоподвижный образ жизни снижает лимфоток, затрудняет выведение лишней жидкости.

Острый или хронический стресс . Кортизол, гормон стресса, может вызвать воспалительные реакции, нарушения сна, аппетита и даже изменение формы лица в долгосрочной перспективе.

Гормональные колебания у женщин. Перед менструацией или во время нее в организме происходит задержка воды, отсюда и «пухлость» на щеках, губах, под глазами.

Как отличить обычный отек от серьезной проблемы

Отеки, которые появляются эпизодически, например, после ужина с пиццей или бессонной ночи, не опасны. Они проходят сами по себе.

Если отеки регулярные, прогрессируют, сопровождаются увеличением массы тела, высоким давлением, нарушениями менструального цикла, акне, чрезмерным оволосением на теле, стоит обратиться к эндокринологу. Это может быть сигналом гормонального дисбаланса.

Что делать, если у лица «пухлый» вид

Пить достаточно воды. Контролируйте соль в питании и поддерживайте гидратацию, это помогает почкам и лимфатической системе выводить избыточную жидкость.

Делать легкий массаж лица. Используйте гуаша, роллеры или просто пальцы, это стимулирует лимфоток.

Больше двигаться . Ежедневная прогулка или зарядка поможет снять отечность.

Снижать уровень стресса. Медитации, глубокое дыхание, йога или просто любимая музыка, все это снижает уровень кортизола.

Высыпаться. Сон в темном, прохладном помещении обязательный элемент антиотечного ухода.

Не каждое изменение во внешности — это приговор. Но внимательность к сигналам своего тела — лучший способ поддержать здоровье и красоту изнутри. Иногда «кортизоловое лицо» — это просто напоминание о том, что пора позаботиться о себе.