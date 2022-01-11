Кожные симптомы внутренних болезней

Могут внутренние болезни повлиять на внешний вид кожи? Да! Наше тело – система взаимосвязанных систем и органов, которые взаимодействуют друг с другом. Многие заболевания проявляются изменениями на коже, которые могут помочь в их диагностике.

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Поэтому неудивительно, что при многих заболеваниях внутренних органов на коже появляются изменения, детальное знание которых часто помогает поставить правильный диагноз. Так, нарушения в работе кишечника, печени и даже иммунитета могут проявляться в виде кожных симптомов.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, какие изменения кожи являются симптомом того или иного заболевания внутренних органов.

Какие кожные симптомы существуют

При большинстве заболеваний мы наблюдаем либо кожные проявления внутренних нарушений, либо кожные проявления, возникающие в результате побочного действия лекарств. Некоторые поражения кожи могут иметь лишь незначительное эстетическое значение, а другие сигнализируют о появлении серьезных заболеваний на несколько лет раньше. Нельзя игнорировать любые изменения и всегда следует исключать их внутренние причины.

Среди кожных симптомов, наблюдаемых при внутренних заболеваниях, можно выделить:

эритему, дерматит;

шелушение эпидермиса;

сухость кожи;

кожные абсцессы;

герпес, лишай, папилломы;

вирусные бородавки;

акне, прыщи;

расширенные капилляры и гемангиомы;

крапивницу.

Каждое из вышеперечисленных кожных признаков может быть невинным и временным изменением или симптомом серьезных нарушений в организме. Конечно, все зависит от серьезности изменений, их степени, времени появления и продолжительности, а также возраста человека.

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Определенные изменения характерны для разных периодов жизни, но все же их высокая интенсивность развития всегда связана с нарушениями, которые необходимо выявить, и умело лечить. Мы часто даже не осознаем, сколько информации о нашем здоровье дает наша кожа.

О каких заболеваниях могут свидетельствовать внешние изменения кожи?

Заболевания дыхательной системы

В ходе респираторных заболеваний, главной проблемой является гипоксия кожи, когда ограничивается поступление в эпидермис достаточного количества кислорода. Как следствие, кожа приобретает сероватый или голубоватый оттенок, выглядит болезненной, появляется сухость, шелушения.

Стресс

Стресс, влияя на гормональный фон, ухудшает состояние кожи. "Стрессовые" люди страдают от обострения акне и любых воспалительных поражений на коже. Эмоциональное напряжение всегда обостряет течение атопического дерматита, акне, крапивницы.

Анемия и другие заболевания кроветворной системы

Для людей с анемией или другими заболеваниями кроветворной системы характерна бледная или очень красная кожа, а также расширенные сосуды – купероз, сосудистые звездочки, телеангиэктазии.

Сердечная недостаточность

У людей с сердечной недостаточностью также возникают сосудистые проблемы на коже, особенно лице. Проявляются в виде купероза или "прожилок" красного цвета.

Нарушение всасывания или расстройства пищевого поведения

Расстройства в поглощении организмом питательных веществ ухудшают качество кожи, ее цвет, регенерационные возможности, что ускоряет процесс образования морщин. При этом никакие эстетические процедуры не улучшат состояние такой кожи надолго.

Заболевания пищеварительной системы

Многие поражения кожи появляются при заболеваниях пищеварительной системы, особенно при онкологических. Такие изменения, как эритема, пузырьки, пустулы, стойкие язвы во рту, псориаз или множественные бородавки, могут на много лет вперед опередить основное заболевание. В таком случае врач назначает обширное обследование ЖКТ и крови.

Пациентам с трудно поддающимся лечению розацеа и хронической крапивницей часто рекомендуют провести анализ стула и крови на наличие Helicobacter Pylori – бактерии, которая почти всегда является причиной гастрита и дуоденита.

Метаболические заболевания

Такие болезни, как диабет, подагра или нарушения липидного обмена, могут привести ко многим кожным симптомам – сухости, псориазу, гиперкератозу, долго заживающим язвам, расширенным кровеносным сосудам.

Заболевания печени

Люди с заболеваниями печени жалуются на изменения кожи вокруг запястий, голеностопных суставов и стоп, напоминающие красный плоский лишай. Также нередко при патологии печени у пациентов отмечается появление сосудистых паукообразных вен на груди, шеи и животе.

Доброкачественные и злокачественные опухоли

Некоторые виды изменений на коже могут развиться как доброкачественные образования, одними из таких являются кератомы. Они представляют собой образования на коже коричневого, желтоватого, серого, пурпурного цвета. Чаще всего такие изменения возникают на коже людей старше 65 лет. Но в последнее время с такой проблемой к дерматологам все чаще обращаются молодые пациенты.

Из злокачественных образований, которые проявляются изменениями на коже, нужно выделить болезнь Педжета молочной железы (соска). Такие воспалительные поражения соска и его ареолы имеют эритематозно-отслаивающийся характер, хорошо отграниченные, с медленным периферическим ростом. Кроме того, отмечаются выделения из соска, зуд, незаживающие трещины и изъязвления.

Нарушения в работе иммунитета

Появление рецидивирующих вирусных бородавок, герпеса или опоясывающего лишая является симптомом сбоя в работе иммунной системы. Каждая хроническая вирусная инфекция разрушительно воздействует на иммунную систему, что усиливает появление дальнейших кожных симптомов.

Гормональные нарушения

Недостаток выработки гормонов щитовидной железы вызывает сухость кожи, шелушение, могут возникать дерматиты и огрубение кожных покровов. В случае слишком активной выработки гормонов – гипертиреоза, часто развивается крапивница и тиреоидные дермопатии. А чрезмерная секреция кортизола вызывает многочисленные растяжки, прыщи и сосудистые изменения.

Аутоиммунные заболевания

Такие заболевания могут привести к нарушению пигментации кожи и сделать ее чувствительной к солнечному свету. Нередко аутоиммунные заболевания сопровождаются проявлением на коже язв, сыпи, псориаза, различных видов дерматита.

Все поражения кожи, возникающие при различных заболеваниях, должны тщательно диагностироваться. Основная ошибка современной медицины и многих врачей – это слишком "поверхностное" лечение кожных образований, слишком длительное лечение наружными средствами и отсутствие желания искать истинную причину. Любые тревожные поражения кожи всегда должны сопровождаться посещением терапевта и профильных специалистов, которых порекомендует врач.

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