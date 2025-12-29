Красивое и здоровое старение: как питание влияет на уровень энергии и ясный ум / © Credits

По данным Colorado State University, более половины людей в возрасте 60+ не получают из рациона достаточного количества необходимых питательных веществ. А это непосредственно влияет на кости, мышцы, иммунитет, память и даже ежедневный уровень энергии.

Хорошая новость в том, что поддержать организм можно без радикальных диет или сложных схем. Достаточно немного внимания к простым, но системным вещам.

Вода — самый простой антивозрастной инструмент

Обезвоживание — одна из самых распространенных, но часто незамеченных возрастных проблем. И мужчинам, и женщинам важно выпивать не менее 8 стаканов жидкости в день. Достаточная гидратация поддерживает работу мозга, пищеварение, иммунитет и даже настроение. Чтобы пить воду было легче:

держите рядом наполненные бутылки — дома, в машине, на работе;

добавляйте в воду ягоды, цитрусовые или мяту;

пейте полный стакан воды вместе с приемом лекарств;

помните, что супы, чай, молоко и даже 100% фруктовый сок также засчитываются в суточную норму жидкости.

Ключевые питательные вещества для здорового старения

С возрастом потребности организма меняются и некоторые нутриенты становятся особенно важными.

Витамин B12. Он необходим для работы мозга и образования кровяных клеток. С возрастом способность его усваивать уменьшается. Источники: обогащенные злаки, мясо, рыба, яйца и молочные продукты.

Белок . Помогает сохранять мышечную массу, ускоряет заживление и поддерживает иммунитет. Источники: мясо, рыба, молочные продукты, бобовые, орехи и семена.

Клетчатка. Улучшает пищеварение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Источники: овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые и орехи.

Витамин D . Известный как «солнечный витамин», он помогает усваивать кальций и поддерживает иммунную систему. Источники: жирная рыба, яйца, обогащенные молочные продукты и соки.

Кальций. Необходим для крепких костей, мышц и нормального сердечного ритма. Источники: молоко, йогурт, сыр, тофу, брокколи, шпинат и миндаль.

Безопасная еда

С возрастом риск пищевых отравлений возрастает, поэтому важно придерживаться базовых правил:

тщательно мойте руки и кухонные поверхности;

мойте фрукты и овощи под проточной водой;

придерживайтесь рекомендованных температур приготовления;

храните сырое мясо отдельно от готовых продуктов.

Сложности с жеванием

Проблемы с жеванием могут приводить к дефициту питательных веществ. Выход есть, выбирайте мягкие или хорошо приготовленные овощи и фрукты, используйте фарш, яйца и кисломолочные продукты, готовьте блюда в мультиварке или на пару, делайте пюре, измельчайте или запекайте продукты, а также добавляйте соусы или подливы — они облегчают жевание и добавляют вкуса.

Лекарства и аппетит

Многие препараты влияют на аппетит, вкус и уровень энергии. Здесь важно «включать» другие ощущения:

играйте с цветами на тарелке;

добавляйте различные текстуры;

используйте травы, специи, цедру цитрусовых;

сервируйте красиво стол, даже мелочи имеют значение.

Здоровое старение — это не о запретах, а о заботе. О воде рядом, разнообразной тарелке, внимании к сигналам тела и удовольствии от еды. Именно эти маленькие ежедневные привычки со временем складываются в большую разницу — в самочувствии, ясности мыслей и качестве жизни.