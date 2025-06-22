Кровотечение от бытовой травмы: как обычная футболка может спасти жизнь

Кровотечение от бытовой травмы / © www.credits

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Мы привыкли думать, что для спасения жизни во время тяжелого ранения нужны специальные медицинские средства — бинты, жгуты, салфетки, антисептики. Но в реальности, когда случается чрезвычайная ситуация — на улице, в лесу, в дороге — чаще всего под рукой есть только то, что мы носим на себе. На странице bavariamedic рассказали об одном из самых простых, но критически важных навыков: остановка большого кровотечения с помощью обычной футболки.

Сильное кровотечение — одна из главных причин смерти при травмах. Человек может потерять сознание за несколько минут, а без надлежащей помощи — погибнуть. Но правильное действие буквально за первые 1-3 мин может сохранить жизнь. Не надо быть врачом, чтобы спасти — надо знать, как остановить кровь.

Как остановить критическое кровотечение с помощью футболки

Найдите источник кровотечения. Быстро осмотрите пострадавшего и определите, откуда идет кровь. Не сосредотачивайтесь на пятнах, а ищите активный источник — часто он «бьет струей» или очень быстро просачивается. Немедленно надавите на рану. Ваши пальцы — лучшее, что есть под рукой. Нажимайте прямо на рану, не ждите, пока найдете ткань или что-то другое. Если на ране есть посторонний предмет — не вытаскивайте его, давите вокруг. Разорвите футболку и скрутите ткань в плотный клубок. Если кровотечение сильное и идет из глубины (например, ножевое или осколочное ранение), надо не только нажимать, но и заполнить рану. Разорвите футболку или любую ткань (можно шарф, рукав), скрутите ее в тугой тампон. Упакуйте и прижмите. Вставьте плотно скрученный кусок ткани глубоко в рану — настолько глубоко, насколько позволяет отверстие. Это называется «тампонада раны». После этого продолжайте давить — ладонью или локтем, не останавливайтесь ни на секунду. Не прекращайте давления до приезда медиков. Забудьте о старых мифах: не надо менять повязку, если она «наполнилась» — продолжайте давить. Потеря драгоценного времени — опаснее всего. Все действия сосредоточены на одном: давление, давление и еще раз давление.

Советы

Не извлекайте посторонние предметы из раны (нож, осколки стекла): это может усилить кровотечение.

Не накладывайте жгут, если не умеете — неправильное наложение может привести к потере конечности. В первые минуты самое эффективное — именно прямое давление.

Попросите других вызвать «скорую», пока вы останавливаете кровь.

Этот простой навык — часть базовой медицинской грамотности, которой должен обладать каждый человек. В критической ситуации вы можете стать героиней — для ребенка, мужа, подруги или случайного прохожего.

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