Куда уходят сантиметры: почему с возрастом мы становимся ниже

Куда деваются сантиметры: почему с возрастом мы становимся ниже / © Credits

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С возрастом рост немного уменьшается — это вполне естественно, особенно после 40 лет. Меняются кости, суставы, мышцы и позвоночник, а вместе с ними постепенно меняется и наш рост.

Однако есть важная разница между несколькими миллиметрами и несколькими сантиметрами. Ревматолог Эбби Абельсон из Cleveland Clinic подчёркивает, что если человек теряет 5, 7 или даже 10 см роста, это не стоит списывать только на возраст. Такое изменение может быть признаком остеопороза.

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Куда деваются сантиметры

Одна из главных причин — снижение плотности костей. С возрастом позвонки могут ослабевать, терять высоту и получать так называемые компрессионные переломы. Когда позвонки постепенно «проседают», короче становится и весь позвоночник.

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Еще один фактор — межпозвоночные диски. Они действуют как своеобразные амортизаторы между позвонками, однако с годами могут терять воду, становиться тоньше и сплющиваться. Каждое отдельное изменение кажется незначительным, однако в совокупности они могут привести к заметной разнице в росте.

Влияние оказывают и мышцы, само по себе ослабление мышц не приводит к укорочению скелета, но слабые мышцы спины и туловища хуже поддерживают позвоночник. Из-за этого осанка становится более сутулой, а человек может казаться ниже ростом.

Даже стопы могут немного уменьшить рост, если с возрастом своды стоп становятся более плоскими, а стопы опускаются чуть ближе к земле, что также может привести к уменьшению измеряемого роста.

Сколько сантиметров — норма

Незначительное уменьшение роста считается нормальным. По данным Кливлендской клиники, примерно 1,3–2,5 см в течение взрослой жизни — вполне типичное изменение. А вот потеря нескольких сантиметров уже требует внимания. Особенно если она происходит достаточно быстро или сопровождается сутулостью или болями в спине.

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Проблема в том, что остеопороз часто развивается незаметно. Человек может не подозревать об ослаблении костей, пока не произойдет перелом. Чаще всего страдают позвоночник, бедра и запястья, а такие травмы могут иметь серьезные долгосрочные последствия.

Как сохранить прочность костей

Полностью остановить возрастные изменения невозможно, но поддерживать здоровье костей вполне реально. Прежде всего важно получать достаточное количество кальция: для большинства взрослых ориентировочная норма составляет около 1000 мг в день. Не менее важна физическая активность, такая как ходьба, бег, аэробные нагрузки и силовые упражнения, которые помогают поддерживать прочность костей и мышц.

Также не стоит курить, ограничьте употребление алкоголя и не откладывайте заботу о костях «на потом». При наличии остеопороза врач может назначить препараты, снижающие риск переломов, но повседневные привычки остаются важной частью профилактики.

Когда следует обратиться к врачу

Если вы заметили, что стали ниже примерно на 2,5 см, лучше обсудить это с врачом. Особенно если наряду с изменением роста появилась сутулость или боль в спине.

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Проверка плотности костей помогает своевременно выявить проблемы. Женщинам такое обследование обычно рекомендуют в период менопаузы, а мужчинам — примерно с середины 60 лет. При наличии факторов риска врач может посоветовать пройти его раньше.

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