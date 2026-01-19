- Дата публикации
Курение — что происходит с телом после последней сигареты
Если вы курите и мечтаете о лучшем состоянии здоровья, есть простой и эффективный способ — бросить курить. И это не просто пустые слова — организм начинает восстанавливаться уже через 20 мин после последней сигареты.
Чем дольше вы остаетесь без табака, тем большие изменения к лучшему чувствуете в своем теле и самочувствии, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.
Бросить курить — это сложно, но невероятно выгодно. Восстановление начинается почти сразу, а со временем польза только возрастает: от улучшения циркуляции крови до уменьшения риска сердечных заболеваний и рака.
Что происходит после последней сигареты
Через 20 минут
Давление крови и сердечный ритм приходят к нормальным значениям.
Повышается температура рук и ног, ведь кровеносные сосуды начинают расширяться.
Через 8 часов
Снижается уровень угарного газа в крови, а кислорода становится больше — это питает каждую клетку организма.
Через 24 часа
Риск сердечного приступа начинает уменьшаться.
Через 48 часов
Нервные окончания начинают восстанавливаться, восстанавливается чувствительность вкуса.
Через 72 часа
Легче дышать — бронхи расслабляются, а слизистая очищается от раздражения.
Через 1-3 месяца
Улучшается кровообращение и выносливость, теперь прогулки, спорт и физическая активность даются значительно легче.
Через 1-9 месяцев
Меньше кашля и одышки.
Восстанавливаются легкие, очищаются дыхательные пути от слизи и токсинов.
Через 1 год
Риск сердечных заболеваний падает вдвое по сравнению с курильщиками.
Через 5 лет
Риск инсульта уменьшается до уровня тех, кто никогда не курил.
Через 10 лет
Риск рака легких уменьшается наполовину, а вероятность других видов рака, например, ротовой полости, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы, также падает.
Бросить курить — это не только шаг к более долгой жизни, но и путь к лучшему самочувствию, повышению энергии и снижению риска серьезных заболеваний. Да, первые дни могут быть сложными из-за симптомов отмены, но с поддержкой и планом действий преодолеть их возможно.