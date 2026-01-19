Бросить курить - что происходит с телом после последней сигареты / © Credits

Чем дольше вы остаетесь без табака, тем большие изменения к лучшему чувствуете в своем теле и самочувствии, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Бросить курить — это сложно, но невероятно выгодно. Восстановление начинается почти сразу, а со временем польза только возрастает: от улучшения циркуляции крови до уменьшения риска сердечных заболеваний и рака.

Что происходит после последней сигареты

Через 20 минут

Давление крови и сердечный ритм приходят к нормальным значениям.

Повышается температура рук и ног, ведь кровеносные сосуды начинают расширяться.

Через 8 часов

Снижается уровень угарного газа в крови, а кислорода становится больше — это питает каждую клетку организма.

Через 24 часа

Риск сердечного приступа начинает уменьшаться.

Через 48 часов

Нервные окончания начинают восстанавливаться, восстанавливается чувствительность вкуса.

Через 72 часа

Легче дышать — бронхи расслабляются, а слизистая очищается от раздражения.

Через 1-3 месяца

Улучшается кровообращение и выносливость, теперь прогулки, спорт и физическая активность даются значительно легче.

Через 1-9 месяцев

Меньше кашля и одышки.

Восстанавливаются легкие, очищаются дыхательные пути от слизи и токсинов.

Через 1 год

Риск сердечных заболеваний падает вдвое по сравнению с курильщиками.

Через 5 лет

Риск инсульта уменьшается до уровня тех, кто никогда не курил.

Через 10 лет

Риск рака легких уменьшается наполовину, а вероятность других видов рака, например, ротовой полости, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы, также падает.

Бросить курить — это не только шаг к более долгой жизни, но и путь к лучшему самочувствию, повышению энергии и снижению риска серьезных заболеваний. Да, первые дни могут быть сложными из-за симптомов отмены, но с поддержкой и планом действий преодолеть их возможно.