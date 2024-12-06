Куркума: в чем ее польза для нашего здоровья

Куркума – это яркая приправа, придающая блюдам насыщенный желтый цвет и ценный элемент, который используется в традиционной медицине для лечения многих заболеваний.
Издание Medical News Today рассказало, в чем польза этой специи для здоровья и какие риски могут возникнуть при ее использовании.
Пищевая ценность куркумы
Молотая или свежая куркума является популярным ингредиентом во многих кухнях мира. Ее добавляют к порошку карри, смузи, горячим напиткам и супам. Куркума обеспечивает значительную часть суточной потребности в железе для взрослых мужчин и женщин в постменопаузе, что делает ее полезной для предотвращения дефицита этого элемента.
Преимущества куркумы для здоровья
- Противовоспалительное действие. Куркумин, активный компонент куркумы, блокирует действие воспалительных веществ в организме. Это помогает уменьшить боль и воспаление при таких заболеваниях, как остеоартрит. Эффективность куркумина может сравниться с нестероидными противовоспалительными средствами.
- Обезболивающий эффект. Куркума также может облегчать боль, вызванную воспалительными процессами, например во время артрита.
- Помогает при синдроме раздраженного кишечника (СРК). В аюрведической медицине куркума традиционно использовалась для улучшения пищеварения.
- Потенциал в лечении рака. Это соединение может снижать побочные эффекты химиотерапии и лучевой терапии, а также улучшать качество жизни пациентов.
Возможные риски употребления куркумы
- Расстройства пищеварения. Большие дозы куркумы могут вызвать тошноту, боль в животе, кислотный рефлюкс или диарею.
- Разжижение крови. Куркума может снижать свертываемость крови, поэтому ее следует избегать людям, принимающим антикоагулянты или имеющим проблемы со свертыванием.
- Дефицит железа. Добавки куркумина связываются с железом, затрудняют его усвоение организмом. Это может привести к дефициту этого элемента, особенно при применении высоких доз.
- Загрязнение свинцом. Есть риск загрязнения куркумы свинцом в местах ее производства, таких как Индия или Бангладеш. Потребление таких продуктов может иметь опасные последствия для здоровья, особенно детей и беременных женщин.
- Аллергические реакции. Куркума может вызывать аллергический дерматит или зуд у чувствительных людей. В случае возникновения таких симптомов следует немедленно прекратить ее употребление.
Кому не следует принимать куркуму
Людям со следующими состояниями следует быть осторожными:
- беременность и грудное вскармливание;
- заболевание печени или желчного пузыря;
- недавние операции;
- прохождение химиотерапии.
Можно ли употреблять куркуму каждый день
Регулярное потребление небольшого количества куркумы в пище безопасно для большинства людей. Однако прием больших доз, особенно в виде добавок, может иметь нежелательные эффекты. Прежде чем начать прием куркумина, следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или принимаете лекарства.
Куркума – это настоящая золотая специя, которая может принести много пользы для здоровья, но только при ответственном использовании. Не забывайте соблюдать рекомендованные дозы и перед употреблением консультироваться с врачом.
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