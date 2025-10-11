- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Курс из 10 сеансов массажа: необходимость или просто прихоть
Сегодня почти на каждом сайте или в кабинете массажиста можно услышать фразу, что вам нужно пройти курс из 10 сеансов массажа. Но действительно ли эта цифра имеет научное обоснование, или это лишь устоявшаяся традиция.
Реабилитолог Даниил Абрамов рассказал, что цифра 10 — это удобное, но не магическое число. Многие думают, что после восьмого или девятого сеанса происходит какой-то особый физиологический эффект. На самом деле никаких доказательств, что именно 10 сеансов дают максимум пользы, нет. Это скорее исторически сложившаяся практика, однажды были установлены регламенты и эта цифра сохранилась.
На самом деле массаж имеет накопительный эффект, но он не привязан к конкретному количеству процедур. Некоторым достаточно 3-5 сеансов, другим — 15, в зависимости от состояния тела и целей.
Массаж — не панацея
Важно понимать, что массаж не может быть единственным методом лечения. Если у вас болит спина, шея или другие мышцы, его следует сочетать с.:
физической активностью
упражнениями на растяжку
правильной осанкой и эргономикой на работе
другими методами реабилитации при необходимости
Только комплексный подход обеспечивает максимальный и долговременный эффект.
Когда цифра 10 — это маркетинг
Эксперт подчеркивает, что иногда рекомендация пройти 10 сеансов имеет больше коммерческий характер, чем медицинский.
«Если вам навязывают: „10 сеансов — обязательно, иначе не поможет“, — это уже маркетинговая схема», — говорит Абрамов.
Поэтому не стоит бояться спросить у специалиста о необходимом количестве процедур для вашей конкретной проблемы.
10 сеансов массажа — это удобно, но не обязательно. Каждое тело уникально и рекомендация должна базироваться на ваших потребностях, а не на традиционных цифрах или коммерческих схемах. Помните, массаж — это инструмент для вашего комфорта и здоровья, а не цифра в прайс-листе.