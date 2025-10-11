Курс из 10 сеансов массажа: необходимость или просто прихоть / © Credits

Реабилитолог Даниил Абрамов рассказал, что цифра 10 — это удобное, но не магическое число. Многие думают, что после восьмого или девятого сеанса происходит какой-то особый физиологический эффект. На самом деле никаких доказательств, что именно 10 сеансов дают максимум пользы, нет. Это скорее исторически сложившаяся практика, однажды были установлены регламенты и эта цифра сохранилась.

На самом деле массаж имеет накопительный эффект, но он не привязан к конкретному количеству процедур. Некоторым достаточно 3-5 сеансов, другим — 15, в зависимости от состояния тела и целей.

Массаж — не панацея

Важно понимать, что массаж не может быть единственным методом лечения. Если у вас болит спина, шея или другие мышцы, его следует сочетать с.:

физической активностью

упражнениями на растяжку

правильной осанкой и эргономикой на работе

другими методами реабилитации при необходимости

Только комплексный подход обеспечивает максимальный и долговременный эффект.

Когда цифра 10 — это маркетинг

Эксперт подчеркивает, что иногда рекомендация пройти 10 сеансов имеет больше коммерческий характер, чем медицинский.

«Если вам навязывают: „10 сеансов — обязательно, иначе не поможет“, — это уже маркетинговая схема», — говорит Абрамов.

Поэтому не стоит бояться спросить у специалиста о необходимом количестве процедур для вашей конкретной проблемы.

10 сеансов массажа — это удобно, но не обязательно. Каждое тело уникально и рекомендация должна базироваться на ваших потребностях, а не на традиционных цифрах или коммерческих схемах. Помните, массаж — это инструмент для вашего комфорта и здоровья, а не цифра в прайс-листе.