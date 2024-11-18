Почему квашеная капуста - идеальное блюдо для здоровья и похудения

Квашеная капуста — не только популярное и вкусное блюдо, которое занимает почетное место в украинской кухне, но и настоящий суперфуд, обладающий многочисленными пользами свойства для организма.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что квашеная капуста значительно полезнее свежей благодаря своим уникальным свойствам, которые могут положительно повлиять на здоровье, помочь в борьбе с лишним весом и укрепить иммунную систему.

Почему квашеная капуста идеальна для похудения

Низкая калорийность и высокая питательная ценность. Квашеная капуста содержит много клетчатки, обеспечивающей ощущение сытости. При этом содержание калорий в ней низкое, что делает ее отличным продуктом для снижения веса.

Квашеная капуста содержит много клетчатки, обеспечивающей ощущение сытости. При этом содержание калорий в ней низкое, что делает ее отличным продуктом для снижения веса. Объем и сытность. Блюдо позволяет получить большую порцию пищи, которая наполняет желудок, но не перегружает организм калориями.

Блюдо позволяет получить большую порцию пищи, которая наполняет желудок, но не перегружает организм калориями. Регулирование пищеварения. Благодаря высокому содержанию пробиотиков квашеная капуста поддерживает здоровье кишечника, что важно для тех, кто хочет нормализовать обмен веществ и поддерживать здоровый вес.

Полезные свойства квашеной капусты

Богатый состав витаминов и микроэлементов

Витамин С, усиливающий иммунитет.

Витамины группы B, в частности В6 и фолиевая кислота, поддерживающие нервную систему.

Витамин К, способствующий здоровью костей.

Минералы: железо, марганец и калий.

Источник пробиотиков

Образующиеся в процессе ферментации пробиотики улучшают пищеварение, способствуют укреплению местного иммунитета кишечника и поддерживают здоровье микрофлоры.

Антиоксидантные свойства

Квашеная капуста может обладать антиканцерогенными свойствами, снизить риск развития рака толстой кишки, печени и простаты.

Положительное влияние на синдром раздраженного кишечника

Регулярное потребление квашеной капусты уменьшает проявления симптомов этого заболевания.

Как правильно употреблять квашеную капусту

Хотя квашеная капуста очень полезна, важно помнить о содержании натрия. В процессе ферментации используется соль и, если злоупотреблять капустой, это может привести к чрезмерному потреблению натрия, что повысит риск гипертонии.

Рекомендации от врача:

Употребляйте квашеную капусту в умеренном количестве.

Контролируйте количество соли во время домашнего приготовления.

Домашняя или магазинная квашеная капуста

Врач отмечает, что домашняя квашеная капуста более полезна. В промышленных условиях капусту могут пастеризовать, что уничтожает пробиотики, или добавлять консерванты, влияющие на качество продукта. Если вы хотите извлечь максимум пользы, лучше готовить квашеную капусту дома.

Полезные факты:

Здоровье костей. Благодаря высокому содержанию витамина К, квашеная капуста поддерживает плотность костной ткани и снижает риск остеопороза.

Защита от стресса. Витамины группы B оказывают положительное влияние на нервную систему, способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Как добавить ее в рацион

Она отлично дополняет салаты.

Может использоваться в качестве гарнира к мясным блюдам.

Станет отличным основанием для супов или тушеных блюд.

Квашеная капуста – продукт, который должен быть в рационе каждого, кто стремится поддерживать здоровье и оставаться в хорошей форме. Сбалансированное содержание витаминов, пробиотиков и низкая калорийность делают ее незаменимым для активных людей, стремящихся получать удовольствие от еды без ущерба для организма.

Недавно мы писали о старинном рецепте квашения капусты без сахара и воды.

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