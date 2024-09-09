Лайфхак, как уснуть через 5 минут: советы врача

Если вы не можете заснуть, даже когда чувствуете изнурительную усталость, вам поможет простая игра в слова.

Врач говорит, что треть людей считает, что страдает бессонницей и более 10% из них используют снотворное или алкоголь, чтобы ускорить процесс засыпания. На своей странице хирург Karan Raj опровергает распространенные мифы, которые бродят по интернету относительно темы здоровья и дает полезные советы исходя их своего врачебного опыта. В этот раз он посоветовал эффективный способ, который поможет заглушить ночные "голоса в голове и диалоги", переживания и нескончаемый поток мыслей.

Техника называется "Когнитивная перетасовка".

Когда вы лежите в постели, можно легко попасть в циклические и разрушительные модели мыслей. Это может спровоцировать стрессовую реакцию организма, которая не даст вам уснуть. Чем дольше вы не спите, тем больше отрицательных моделей мышления у вас возникает. А это еще дальше отгоняет от вас желаемый сон.

Однако врач предполагает, что когнитивная перетасовка может почти мгновенно "прервать" цикл чрезмерного мышления. Все, что вам нужно сделать, когда вы заметите, что мысли затягивает в бесконечный водоворот, вспомнить случайное слово. К примеру, слово "сон". Для каждой буквы выбранного слова придумайте другие слова, начинающиеся с той же буквы. Например "собака", "оркестр", "ночник". Продолжайте делать это, пока не закончатся идеи или не потеряете интерес. По словам врача, очень важно не просто думать о словах, но и "визуализировать" их.

Этот трюк поможет успокоить водоворот мыслей.

В комментариях сотни подписчиков начали делиться своим опытом использования этой техники. Многие подтвердили, что метод оказался достаточно эффективным. Вам просто необходимо представлять случайные объекты и переходить от слова к слову. В какой-то момент вы не заметите, как уже будете спать.

Однако нашлись и те, кто сказал, что эта игра в слова привела к большей тревоге или людям просто стало скучно. Они забыли, какие слова уже вспоминали и мозг вернул их к начальным тревожным мыслям.

Так что нельзя однозначно сказать сработает ли техника на вас, но стоит попробовать.

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