Лазерная коррекция улучшает зрение через 10 минут. Опыт офтальмологического центра "Эксимер"

Хорошее зрение помогает человеку ощущать полноту жизни. К сожалению, сегодня врачи отмечают значительное ухудшение зрения у населения и настоящую эпидемию близорукости. Это последствия нашей онлайн жизни. Помочь снова полноценно видеть можно благодаря современным методам коррекции.

Как улучшить зрение

"Одна из самых востребованных процедур у нас в клинике — лазерная коррекция зрения", — рассказывает ведущий офтальмохирург "Эксимер", член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) Юлия Валентиновна Лейченко.

Интересно, что во время войны спрос на этот метод обновления зрения только вырос.

И это неудивительно, ведь люди особенно сейчас остро чувствуют, насколько важно хорошо видеть и не зависеть от очков и линз. К тому же доказано, что лазерная коррекция безопасна – она применяется в медицине уже более 30 лет, постоянно усовершенствуется и имеет минимум противопоказаний.

Главный критерий для коррекции – 18 лет, отсутствие аутоиммунных заболеваний и желание человека произвести лазерную коррекцию.

Кто является кандидатом на процедуру

Лазерная коррекция зрения позволяет человеку хорошо видеть окружающий мир и навсегда забыть о традиционных методах коррекции – очках и линзах.

Эта процедура предназначена тем, кто страдает плохим зрением. Однако, есть некоторые категории людей, кому можно особенно рекомендовать эту эффективную технологию 100%-го зрения, а именно:

Кому сложно подобрать традиционные методы коррекции (например, при сложном астигматизме, большом различии остроты зрения в глазах).

Военным, спортсменам, любителям активного отдыха – людям, чей образ жизни или профессия затрудняют использование линз или очков.

Водители, пилоты – все, у кого работа связана с высоким качеством зрения.

Какую методику лучше выбрать

Важно отметить, что выбрать методику коррекции можно только после тщательного исследования всех параметров и консультации с врачом.

"В зависимости от результатов диагностики и потребностей человека мы можем предложить такие методики", — объясняет врач-офтальмолог Юлия Валентиновна:

5D-Eye LASIK. Методика имеет широкий спектр назначения и может проводиться при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. Рекомендована людям с отклонением зрения от –12 до +4 D.

Femto Lasik. Уникальная эффективная безножевая методика лазерной коррекции, считающаяся золотым стандартом по всему миру и в нашем центре. Фемто-технология производится при отклонениях от -12 до +5 D. Разрешена людям с тонкой роговицей.

5D SportSmartSurf. Процедуру выбирают военные, активно тренирующиеся люди, занимающиеся спортом и ведущие насыщенную, полную событий жизни. Коррекция производится полностью бесконтактно на поверхности роговицы. Что позволяет возвращаться к тренировкам уже на следующий день.

Отзывы людей, сделавших у нас лазерную коррекцию, подтверждают, что улучшение зрения происходит сразу после процедуры.

Интересный факт – в некоторых европейских странах лазерная коррекция зрения входит в перечень покрываемых медицинской страховкой процедур. Это еще раз подтверждает безопасность и эффективность методики, признанной во всем мире.