Лазеротерапия: как работает и когда используется, показания и противопоказания

Лазеротерапия: как работает и когда используется, показания и противопоказания

Лазерное лечение является частью терапии различных заболеваний. Лазеротерапия также все чаще используются спортсменами для ускорения заживления травм и регенерации мышц.

Лазерная терапия (ЛТ) – это лечебная процедура, в которой используются медицинские лазеры – устройства, излучающие монохроматичный свет – световой поток одной фиксированной длины волны. ЛТ используются в хирургии, эстетической медицине, стоматологии и косметологии. Как одно из направлений физиотерапии, лазеротерапия занимается стимуляцией процессов заживления опорно-двигательного аппарата. Лазер обладает противовоспалительными, обезболивающими, противоотечными свойствами, способствует заживлению тканей и стимулирует микроциркуляцию. Подробнее о лазерной терапии рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое лазерная терапия

Лазеротерапия – физиотерапевтическое лечение лазерами, используемое для лечения болей, травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи. Также встречается под такими терминами, как "лазерная терапия холодным светом" и "лазерная биостимуляция".

Лазерное излучение часто рекомендуется в физиотерапии при ревматоидных и дегенеративных заболеваниях суставов, как один из методов с обезболивающим эффектом, а также как дополнение раннего лечения посттравматических состояний. Клинические исследования показали, что ЛТ особенно эффективно в уменьшении острых и хронических болей в скелетно-мышечном аппарате.

Дозы облучения подбираются индивидуально, поскольку слишком высокие или низкие могут ослабить эффект лечения.

В каких случаях рекомендуется лазеротерапия? Основные показания

Лазер имеет очень широкий спектр применения. Однако стоит помнить, что использование лазерного излучения не всегда целесообразно. По этой причине перед тем, как пройти курс ЛТ, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Основными показаниями к лазерной биостимуляции являются:

ревматические и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;

синдром запястного канала (туннельный синдром);

как часть реабилитации после травм, таких как растяжения, вывихи и переломы;

пролежни и длительно заживающие раны, язвы;

пяточные шпоры (плантарный фасциит);

латеральный эпикондилит (локоть теннисиста);

острое воспаление мягких тканей;

судороги, мышечные спазмы.

Чаще всего используется сочетание различных видов лечебных процедур. Процедуру можно применять у детей, но она требует особой осторожности и соблюдения всех правил, связанных с ходом воздействия лазерным светом.

Когда нужно отказаться от лазеротерапии: противопоказания к ЛТ

Применение лазера в медицине и реабилитации также имеет свои противопоказания, как и любой другой метод лечения. Проходить лазерное облучение настоятельно не рекомендуется в таких случаях, как:

беременность, особенно первый триместр;

опухоли злокачественного типа;

в период менструации;

при приеме фотосенсибилизирующих препаратов;

склонность к эпилептическим припадкам;

при наличии высокой температуры;

протекающие вирусные и бактериальные инфекции;

при применении антикоагулянтов и стероидных средств.

Особую осторожность следует соблюдать при работе с лазером на лице и вокруг глаз. Воздействие на глазное яблоко такого типа процедур чрезвычайно опасно и может привести к отслойке сетчатки. Также стоит помнить о подборе соответствующей дозы перед началом лазеротерапии. При острых состояниях она составляет 0,1-3 Дж/см2, при хронических – 6-20 Дж/м2.

Что такое лазерная терапия высокой мощности

Высокоэнергетическая лазерная терапия, часто называемая HILT, – лазерное воздействие высокой интенсивности, где используется излучение в диапазоне длин волн от 800 до 1100 нм.

Эффективность лечения заболеваний с помощью мощной лазерной терапии подтверждена исследованиями. В настоящее время лазер применяется при лечении заболеваний в области общей медицины, дерматологии, ЛОР, стоматологии, неврологии, ортопедии, подологии, хирургии, ревматологии.

ЛТ нередко выступает частью реабилитацию, помогая уменьшить последствия травм и повреждений сухожилий и костей. Лазерная терапия помогает в лечении заболеваний, локализованных практически в каждой области тела пациента, с особым акцентом на лечение стойких, сильных болей. Этот вид терапии позволяет не только облегчить симптомы, связанные с патологическими изменениями, происходящими в тканях, но и эффективно лечить их причины.

Применение мощной лазерной терапии: какие болезни лечит

Высокоэнергетическая лазерная терапия способствует заживлению и регенерации тканей, активизирует обменные процессы клеток и ускоряет микроциркуляцию. Такой тип ЛТ одинаково эффективен при лечении мышечных болей, а также при терапии поврежденных или раздраженных нервов, связанных с острой иррадиирующей болью.

Высокоэнергетическая лазерная терапия используется, в частности, при таких заболеваниях, как:

воспаление ахиллова сухожилия (ахиллодиния);

растяжение связок;

артрит, бурсит;

повреждение мениска;

шейная дископатия;

межреберная и тройничная невралгия;

ушибы, разрывы связок/сухожилий;

боль в пояснично-крестцовой области.

Положительный эффект лечения лазером виден после нескольких терапевтических сеансов, в зависимости от используемых параметров лечения и частоты терапии.

Лазерная терапия: мнения специалистов

Согласно научным отчетам и бесчисленным исследованиям, лазер имеет задокументированный лечебный эффект. Положительный эффект зафиксирован в том числе при его использовании в процессе заживления пролежней, рубцов или реабилитации опорно-двигательного аппарата. В эстетической медицине наблюдается значительное уменьшение изменений пигментации, обесцвечивания и признаков старения кожи.

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