Цветок / © Associated Press

Реклама

Сенная лихорадка является одной из самых распространенных аллергий, которая проявляется с конца марта по середину мая и продолжается на протяжении всего лета. С ростом температуры симптомы сенной лихорадки ухудшаются, поскольку растения производят больше пыльцы.

Доктор Амир Хан поделился с Woman&Home своими советами для тех, кто страдает в теплые месяцы от аллергии.

Почему лечение аллергии местным медом не работает

Один из способов предотвратить симптомы сенной лихорадки, который является полным мифом, — это местный мед. Это просто не работает, говорит доктор Амир Хан.

Реклама

Употребление местного меда не десенсибилизирует вас и не уменьшает ваши симптомы. Пчелы собирают мед с цветов, а не с трав, сорняков и деревьев, вызывающих ваши симптомы.

Сенная лихорадка — это аллергическая реакция на пыльцу, переносимую воздухом, но она также может быть реакцией на пыль, плесень и даже перхоть домашних животных, объясняет врач.

Как лечить аллергию

Два варианта, которые доказали свою эффективность для предотвращения и борьбы с симптомами, — это натуральные средства от сенной лихорадки, чтобы избежать пыльцы, и лекарства, чтобы предотвратить появление симптомов.

При сезонной сенной лихорадке, чтобы облегчить свое состояние, вы можете попробовать следующие вещи:

Находиться дома.

Не развешивать белье сушиться на улице.

Закрывать все окна дома, чтобы предотвратить попадание пыльцы.

Носить солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза.

Принимать душ после возвращения домой, чтобы смыть пыльцу, которая могла прилипнуть к вам.

Все это может принести определенное облегчение, утверждает доктор Хан.

Доктор рекомендует вам обратиться к своему семейному врачу, который, возможно, назначит стероидный спрей по крайней мере за две недели до начала проявления симптомов. Это лучше для профилактики, чем антигистаминные препараты, — говорит Хан.

Назальные спреи уменьшают воспаление, а содержащиеся в них стероиды могут предотвратить чрезмерную реакцию вашей иммунной системы на пыльцу.

Антигистаминные препараты лучше подходят для тех, кто уже испытывает симптомы. Итак, если у вас уже чешется горло, слезятся глаза, а нос заложен, пора идти в аптеку.

Антигистаминные препараты лучше всего принимать для облегчения симптомов, и они делятся на более старые и поколения. Старшие могут вызвать сонливость и считаются менее эффективными, поэтому лучше избегать их, говорит он.

Выбирайте более новые поколения, они действуют дольше и не вызывают сонливости. Ваш врач сможет помочь вам выбрать правильный антигистаминный препарат.

Как понять, на что у вас аллергия

Время года, когда у вас начинаются симптомы аллергии, поможет выяснить, на что именно реагирует ваш организм. Если симптомы у вас появляются весной, у вас, вероятно, аллергия на пыльцу деревьев, таких как береза, дуб и ясень, тогда как те, кто чихает летом, вероятно, имеют аллергию на пыльцу трав, говорит Хан.

А если у вас сенная лихорадка круглый год, есть вероятность, что у вас аллергия на пылевых клещей, плесень или перхоть домашних животных, добавляет он.