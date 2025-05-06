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Лечение аллергии: врач рассказал, какие методы работают, а какие — нет
Существует мнение, что от аллергии на пыльцу растений может помочь употребление меда, производимого в местности, где вы живете. Действительно ли это работает и какие еще стратегии борьбы с аллергией предлагает современная медицина, рассказывает семейный врач.
Сенная лихорадка является одной из самых распространенных аллергий, которая проявляется с конца марта по середину мая и продолжается на протяжении всего лета. С ростом температуры симптомы сенной лихорадки ухудшаются, поскольку растения производят больше пыльцы.
Доктор Амир Хан поделился с Woman&Home своими советами для тех, кто страдает в теплые месяцы от аллергии.
Почему лечение аллергии местным медом не работает
Один из способов предотвратить симптомы сенной лихорадки, который является полным мифом, — это местный мед. Это просто не работает, говорит доктор Амир Хан.
Употребление местного меда не десенсибилизирует вас и не уменьшает ваши симптомы. Пчелы собирают мед с цветов, а не с трав, сорняков и деревьев, вызывающих ваши симптомы.
Сенная лихорадка — это аллергическая реакция на пыльцу, переносимую воздухом, но она также может быть реакцией на пыль, плесень и даже перхоть домашних животных, объясняет врач.
Как лечить аллергию
Два варианта, которые доказали свою эффективность для предотвращения и борьбы с симптомами, — это натуральные средства от сенной лихорадки, чтобы избежать пыльцы, и лекарства, чтобы предотвратить появление симптомов.
При сезонной сенной лихорадке, чтобы облегчить свое состояние, вы можете попробовать следующие вещи:
Находиться дома.
Не развешивать белье сушиться на улице.
Закрывать все окна дома, чтобы предотвратить попадание пыльцы.
Носить солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза.
Принимать душ после возвращения домой, чтобы смыть пыльцу, которая могла прилипнуть к вам.
Все это может принести определенное облегчение, утверждает доктор Хан.
Доктор рекомендует вам обратиться к своему семейному врачу, который, возможно, назначит стероидный спрей по крайней мере за две недели до начала проявления симптомов. Это лучше для профилактики, чем антигистаминные препараты, — говорит Хан.
Назальные спреи уменьшают воспаление, а содержащиеся в них стероиды могут предотвратить чрезмерную реакцию вашей иммунной системы на пыльцу.
Антигистаминные препараты лучше подходят для тех, кто уже испытывает симптомы. Итак, если у вас уже чешется горло, слезятся глаза, а нос заложен, пора идти в аптеку.
Антигистаминные препараты лучше всего принимать для облегчения симптомов, и они делятся на более старые и поколения. Старшие могут вызвать сонливость и считаются менее эффективными, поэтому лучше избегать их, говорит он.
Выбирайте более новые поколения, они действуют дольше и не вызывают сонливости. Ваш врач сможет помочь вам выбрать правильный антигистаминный препарат.
Как понять, на что у вас аллергия
Время года, когда у вас начинаются симптомы аллергии, поможет выяснить, на что именно реагирует ваш организм. Если симптомы у вас появляются весной, у вас, вероятно, аллергия на пыльцу деревьев, таких как береза, дуб и ясень, тогда как те, кто чихает летом, вероятно, имеют аллергию на пыльцу трав, говорит Хан.
А если у вас сенная лихорадка круглый год, есть вероятность, что у вас аллергия на пылевых клещей, плесень или перхоть домашних животных, добавляет он.