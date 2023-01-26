Лечение бессонницы препаратами: что нужно знать пациенту

Профессиональная терапия расстройства сна началась в далеких 1950-х годах, именно тогда уже широко использовались барбитураты. В то время это были очень опасные вещества, быстро и сильно вызывавшие привыкание, а их передозировка нередко заканчивалась летальным исходом.

Из 50 людей 45 утверждают, что как минимум раз в год употребляют снотворные средства, отпускаемые без рецепта врача.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, что нужно знать пациенту о препаратах, используемых при лечении бессонницы.

Фармакологическое лечение бессонницы: самые известные средства

При фармакологическом лечении бессонницы возможно применение следующих групп препаратов: снотворные, седативные средства из группы производных бензодиазепина, нейролептики и антигистаминные средства, а также безрецептурные препараты, например, мелатонин, мелисса, валериана

Снотворные и производные бензодиазепина

Бензодиазепины появились в 1960-х годах, их изобрел Леон Штернбах — польский фармацевт еврейского происхождения. В то время бензодиазепины рекомендовали много от чего: бессонницы, неврозов, тревожных расстройств и даже послеродовой депрессии.

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В современном мире такая группа препаратов назначается, как правило, для кратковременного лечения бессонницы, вызванного стрессом или неврозами. Производные бензодиазепина помимо снотворного действия проявляют также анксиолитическое (противотревожное), что позволяет организму расслабиться и легче уснуть. Однако следует знать и "обратную сторону" действия таких лекарств, а именно, возможность нарушать память и когнитивные функции, угнетение дыхательного центра, нарушение координации движений.

Бензодиазепины противопоказаны пациентам старше 65 лет из-за повышенного риска ухудшения памяти и нарушения двигательной активности.

Между тем бензодиазепины лишены многих недостатков седативно-снотворных средств, предыдущего поколения, таких как барбитураты, которые в настоящее время практически не используются.

Интересный факт: бензодиазепины как человеческая группа препаратов нашла применение и в ветеринарии — в качестве терапии первой линии при судорогах и эпилепсии у кошек.

Нейролептики, или антипсихотические препараты

Это класс лекарств, применяется в основном для лечения психических расстройств, преимущественно шизофрении и других психозов, при которых возникают продуктивные симптомы: бред, галлюцинации или расстройства деятельности. Однако в малых дозах такая группа препаратов может назначаться для лечения расстройства сна — бессонницы.

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Раньше широкое использование традиционных нейролептиков ограничивалось высоким риском побочных эффектов, в том числе чрезмерной сонливостью. Но появление в современной фармакологии нейролептиков нового поколения, главной особенностью которых является гораздо лучшая переносимость и меньшее количество побочных эффектов, в корне изменило подход к этой группе препаратов. Уже первые нейролептики нового поколения подтвердили свои преимущества и эффективность в лечении бессонницы, при использовании в малых дозах по назначению врача.

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Антигистаминные препараты

Еще одна группа лекарственных средств, которые нередко используются как седативные и снотворные, хотя и известны своим противоаллергическим эффектом. Сегодня известны два поколения антигистаминных препаратов: первое — с большим седативным потенциалом, используемое для лечения бессонницы, второе — без седативного потенциала, применяемое для устранения симптомов аллергии.

В связи с отсутствием контроля над приемом антигистаминных медикаментов нельзя забывать об их побочных эффектах, к которым относятся: нарушение психомоторной деятельности, когнитивных функций (особенно у лиц пожилого возраста), головокружение, повышенная утомляемость и звон в ушах.

Травяные (натуральные) средства

Средства на основе растительных компонентов наиболее часто используются при бессоннице. Их популярность связана с доступностью и низким риском развития побочных эффектов.

До сих пор было проведено слишком мало достоверных плацебо-контролируемых исследований, поэтому сложно однозначно комментировать их эффективность. Тем не менее существуют некоторые, хотя и не новые исследования, указывающие на улучшения сна при приеме растительных средств на основе валерианы. Так, в исследовании для Национального центра биотехнологической информации цитируется: "Результаты показали, что валериана будет эффективна для субъективного улучшения бессонницы, хотя ее эффективность не была продемонстрирована количественными или объективными измерениями".

Еще одно исследование за 2011 год показало некоторую эффективность валерианы для улучшения сна в период менопаузы. Так, в исследовании автора указали: "У 30% участников группы наблюдалось улучшение качества сна".

Мелатонин, или гормон сна

Мелатонин становится все более популярной пищевой добавкой для улучшения общего времени сна, помогает при усталости от смены часовых поясов, а также нормализует циркадные ритмы. Мелатонин вызывает сонливость после наступления темноты и позволяет проснуться утром отдохнувшим.

Бессонница является наиболее распространенным расстройством сна, ею страдают около 30% населения земного шара, половина из которых — люди старше 50 лет. Из данного количества, практически у 1/3 расстройство сна имеет хроническое течение, когда без снотворных препаратов уже не обойтись.

Помните, что любое снотворное средство, отпускаемое без рецепта, также требует консультации с врачом. Важно понимать, что подобные лекарства могут как помочь, так и навредить.

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