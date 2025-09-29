- Дата публикации
Лечение и профилактика мигрени: полезные советы от доктора медицинских наук
Мигрень — распространенное неврологическое заболевание, которое значительно влияет на качество жизни, особенно у женщин.
Часто пациенты воспринимают ее только как «головную боль», которую можно «перетерпеть» или снять таблеткой, но современная медицина подходит к мигрени комплексно, ее можно контролировать и значительно облегчить симптомы, если придерживаться правильного подхода.
Профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре для YouTube-канала Марички Падалко объясняет, что мигрень не является болезнью, которую можно полностью вылечить, но большинство пациентов может достичь значительного облегчения и уменьшения частоты приступов.
Разница между эпизодической и хронической мигренью
Важно различать:
Эпизодическая мигрень — количество дней с головной болью менее половины месяца.
Хроническая мигрень — боль беспокоит большинство дней в месяц.
Часто при хронической головной боли ее характеристика меняется и пациент может испытывать фоновую умеренную боль с периодическими сильными приступами.
Как лечить приступ
Лечение мигрени включает симптоматическую терапию, но важно соблюдать правила безопасного приема препаратов:
Парацетамол и другие препараты не следует использовать более 15 дней в месяц.
Комбинированные или сильные противомигреневые препараты — не более 10 дней в месяц.
Частый прием лекарств может привести к привыканию и медикаментозной головной боли, когда боль начинает возвращаться еще чаще. Поэтому критически важно вести дневник головной боли, чтобы отслеживать дни приступов и использования лекарств.
Профилактика мигрени
Профилактическое лечение позволяет уменьшить частоту приступов и улучшить качество жизни. Оно включает:
Регулярную физическую активность. Исследования показывают, что 30-60 мин аэробной нагрузки 3-4 раза в неделю значительно снижает частоту приступов.
Контроль триггеров. Самые частые провокаторы мигрени: стресс и выход из стресса, нарушение сна или нерегулярный режим, пропуск приема пищи, изменения погоды, алкоголь, особенно красное вино, шампанское и пиво.
Сбалансированное питание и гидратация. Регулярный прием пищи, достаточное потребление воды и ограничение вредных продуктов уменьшают риск приступов.
Медикаментозная профилактика. Для пациентов с частыми или тяжелыми приступами врач может подобрать специальные превентивные препараты, которые уменьшают количество дней с мигренью.
Женские особенности
Мигрень часто связана с гормональными колебаниями. Многие женщины после наступления менопаузы отмечают облегчение симптомов, хотя иногда мигрень может даже обостряться.
Важно индивидуально подходить к лечению, обсуждать с врачом все приступы и симптомы, а также вести дневник, чтобы точно оценивать эффективность терапии.
Мигрень — это не только головная боль, а сложное неврологическое заболевание, которое можно контролировать и значительно облегчать. Правильное лечение приступов, профилактика триггеров, ведение дневника и здоровый образ жизни позволяют большинству пациентов уменьшить частоту и интенсивность боли, вернуть активность и качество жизни.
Современная медицина позволяет помочь большинству людей с мигренью, отмечает профессор Вадим Билошицкий, главное, по его словам, — системный подход, контроль триггеров и правильное использование лекарств.