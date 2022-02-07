Лечение с помощью токов: кому показан ионофорез, гальванизация и электрофорез

Лечение с помощью слабых токов, или электрофорез, – одно из направлений в физиотерапии. Лечебный эффект достигается за счет одновременного воздействия слабых токов и лекарственных препаратов.

Электрофорез, или другими словами ионофорез, – это введение различных лекарственных и косметических препаратов с помощью электрического тока. Лечебный электрофорез основан на комбинированном (одновременном) воздействии постоянного тока, чаще всего гальванического, и поступающих с ним в организм небольших количеств препарата, смеси нескольких лечебных средств или косметических коктейлей. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о лечении с помощью токов.

Что собой представляет электрофорез (лечение током)

Лечение токами низкой частоты – популярная реабилитационная процедура, называемая лечебным электрофорезом. Через поток постоянного тока в организм попадают небольшие количества лекарств. Сочетание таких факторов, как низкая скорость ионов, ограничение силы тока и времени воздействия, проницаемость кожи, дает возможность проникать лекарственным средствам в более глубокие слои эпидермиса.

Электрофорез имеет широкий список показаний, куда входят такие проблемы, как: артриты, артрозы, воспалительные процессы скелетных мышц, ушибы и гематомы. Ионофорез (электрофорез) активно используется в косметологии при акне, морщинах, расширенных порах, тусклом цвете лица.

Ионофорез и гальванизация: одно и то же или нет?

И ионтофорез, и гальванизация представляют собой токовые терапии, в которых используется постоянный ток. Основное отличие заключается в том, что гальванизация направлена ​​на воздействие тока на организм, тогда как действие ионофореза использует гальванический ток для более эффективного введения препарата в больную область.

Как выглядит лечение ионофорезом

Лечение начинают с нанесения препарата на пораженный участок. Обычно средство имеет жидкую форму или гелевую, распределяется по пораженному участку, после чего прикрепляют электроды. После подключения постоянный ток течет от одного электрода через больной участок к другому, транспортируя лекарство к тканям. Во время процедуры пациенты могут ощущать покалывание или легкое жжение, что совершенно нормально и означает, что процедура идет как положено.

В начале процедуры также определяется соответствующая доза тока, чтобы она была эффективной и комфортной для пациента. Воздействие током занимает около 20 минут, во время нее пациент ложится или сидит на кушетке. Процедуры ионофореза обычно проводят курсами – обычно требуется не менее 10 посещений.

Ионофорез и его преимущества

Возможность неинвазивного введения препарата в пораженный участок является безусловно самым большим преимуществом процедуры. Благодаря току лекарство вводится эффективно и безболезненно для пациента, не вызывая типичных побочных эффектов, как при приеме препаратов внутрь. К тому же такое лечение достаточно недорогое и может проводиться как в частных клиниках, так и в государственных поликлиниках.

Лечение ионофорезом безболезненно, очень дешево, широкодоступно и не имеет большого количества противопоказаний.

Отзывы об ионофорезе, как правило, положительные. Это процедура, которая дает результаты после первого применения, например, при невралгии, и высоко оценивается пациентами по эффективности. Кроме того, его благотворное воздействие нашло применение во многих областях медицины и косметологии. Он полезен даже в стоматологии: ионофорез иногда применяют для лечения повышенной чувствительности зубов и послеоперационной боли.

Виды ионофореза (электрофореза)

С учетом типа медикаментов, используемых во время процедуры, различают:

Анальгетический ионофорез. Во время манипуляции вводят обезболивающие препараты; применяется при различных видах воспалений, дегенерации, ревматических заболеваниях, после травм.

Гальваногрязь-электрофорез. Предполагает одновременное использование гальванического тока и лечебных грязей.

Ионофорез с йодидом калия. Применяется в гинекологии, ортопедии, эндокринологии.

Ионофорез с хлористым кальцием. Рекомендуется при ЛОР-заболеваниях, нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, язвенной болезни ЖКТ.

Ионофорез с цинком. Применяется при лечении труднозаживающих ран и язв, а также при гинекологических заболеваниях.

Показания к ионофорезу

Ионофорез – это форма терапии с благотворным эффектом, которая рекомендуется при многих заболеваниях. Показаниями к применению ионофореза являются многочисленные проблемы, а именно:

вазомоторные расстройства;

воспаление мягких тканей;

лечение мелких суставов;

невралгия;

зубная боль.

Этот метод терапии эффективен и для кожи лица, поэтому широко используется в косметологии при таких проблемах, как:

расширенные капилляры и поры;

дряблость кожи;

морщины;

рубцы, постакне;

изменение цвета кожи.

Для достижения лучших результатов в косметологии эта форма терапии часто используется в сочетании с другими методами. Например, благодаря сочетанию таких процедур, как ионофорез и ультразвук (сонофорез), активные вещества быстрее проникают в эпидермис и достигают более глубоких слоев кожи.

Ионофорез и его противопоказания

Как и для большинства физиотерапевтических процедур, к применению ионофореза существуют противопоказания. Наиболее важным из них является онкологический анамнез, что полностью исключает все виды лечения постоянным током, в том числе ионофорез. Также противопоказанием к процедуре являются болезни сердца, в том числе атеросклероз. Ионофорез также не следует проводить людям с имплантированным кардиостимулятором.

Другими противопоказаниями являются язвенные поражения кожи, обострение хронических заболеваний, ОРЗ/ОРВИ и беременность.

Перед процедурой также следует внимательно ознакомиться с составом используемого препарата, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии на какой-либо из его компонентов. Врач должен спросить обо всех заболеваниях, ранах и аллергиях, прежде чем предлагать ионофорез.

Электрофорез в лабораторной диагностике

Электрофорез также используется для медицинской диагностики. Он позволяет определить количество белковых фракций в сыворотке крови. Этот тест чаще всего проводится при проблемах с печенью и кровью. Исследование идентифицирует различные типы белков, которые перемещаются с разной скоростью в электрическом поле.

Показаниями к такому анализу являются подозрение на опухолевые заболевания, патологии системы кроветворения, хронические воспаления и инфекции, аутоиммунное заболевание. Сам тест представляет собой типичную сдачу крови.

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