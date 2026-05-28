Ледяная ванна / © Credits

Реклама

Холодовая терапия — это погружение в ванну с очень холодной водой, иногда с добавлением льда. Температура может варьироваться от просто прохладной водопроводной воды до почти ледяной смеси с кубиками льда, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Врач спортивной медицины Доминик Кинг объяснил, что даже простая холодная вода из-под крана уже может запускать эффекты, похожие на полноценную терапию. А для «экстремального» варианта в ванну добавляют большие пакеты льда.

И хотя соцсети подают это как универсальный лайфхак для здоровья, медицина смотрит на тренд значительно осторожнее.

Реклама

Потенциальные преимущества

Восстановление мышц . Холод сужает сосуды, уменьшает отеки и воспаление после интенсивных тренировок. Это может уменьшать мышечную боль и ускорять восстановление.

Улучшение настроения . Холодовая терапия может снижать уровень стресса, повышать концентрацию и улучшать ощущение «ментальной ясности». Некоторые люди даже воспринимают это как форму медитации.

Лучший сон. Регулярные погружения в холодную воду могут улучшать качество сна, уменьшать ночные пробуждения, особенно у спортсменов.

Потенциальная поддержка иммунной системы. Есть предположение, что холодовая терапия может поддерживать иммунную функцию.

Быстрое снижение температуры тела. После интенсивной тренировки или перегрева холодная ванна быстро возвращает тело к нормальной температуре. В спорте это иногда используют даже как экстренный метод при тепловых состояниях.

Риски, о которых не говорят в Instagram

Несмотря на популярность, холодные ванны — это не просто «приятный шок для организма».

Длительное пребывание в холодной воде может привести к переохлаждению: дрожь, спутанность сознания, даже обмороки.

Повреждение кожи и нервов. Слишком долгое погружение повышает риск обморожения или повреждения тканей.

Проблемы с дыханием. Холод может вызвать гипервентиляцию, головокружение или даже потерю сознания в воде.

Нагрузка на сердце. Холод сужает сосуды, повышает давление и заставляет сердце работать интенсивнее, а это риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Онемение и потеря контроля. Длительное пребывание в холоде может привести к потере чувствительности и даже мышечным спазмам.

Холодная ванна и спорт — не всегда союзники

Несмотря на репутацию «восстановительного инструмента», холод может мешать набору мышечной массы. После силовой тренировки организм запускает воспалительный процесс, который является частью роста мышц. Холодная вода подавляет эти сигналы, поэтому если выбрать неправильный момент, холодовая терапия может помешать. Самый чувствительный период — первые 4 часа после тренировки.

Как безопасно принимать холодные ванны

Температура. 10-15°C для начинающих, максимум — не ниже 4°C.

Время. Новички — 1-2 мин, максимум до 5 мин.

Слушать тело. головокружение, дискомфорт или слабость — сигнал немедленно прекратить.

После процедуры необходимо быстро согреться, насухо вытереться, надеть теплую одежду и по желанию сходить в сауну.

Кому холодная ванна противопоказана

Перед началом необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, особенно если есть сердечные заболевания, высокое давление, диабет, беременность, нарушения кровообращения, нейропатии или сосудистые проблемы.

Ледяные ванны — это не магический лайфхак и не универсальная практика для всех. Для одних они могут стать инструментом восстановления, ясности и даже медитативного состояния, а для других — рискованным стрессом для организма.

Реклама

Холодовая терапия может быть полезной, но она не является необходимой частью тренировок. И главное правило здесь одно — эффект появляется только тогда, когда безопасность не идет на компромисс с трендом.

Новости партнеров