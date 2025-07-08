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Лето и кожа: 12 распространенных проблем и как их избежать
Лето — это время солнечных дней, отпусков и пляжного отдыха. Но вместе с удовольствием приходят и вызовы для нашей кожи.
Жара, влага, солнце, морская соль и хлорированная вода могут стать настоящим испытанием для эпидермиса. Издание American Academy of Dermatology Association назвало 12 самых распространенных летних проблем с кожей и как эффективно предупредить их появление.
Высыпания от акне
В жару пот смешивается с бактериями и кожным салом, закупоривает поры, особенно у тех, кто склонен к акне.
Что делать:
Осторожно промокайте пот чистым полотенцем — не вытирайте.
Стирайте головные уборы, повязки, полотенца и спортивную одежду после каждого использования.
Используйте косметику с пометкой «non-comedogenic» (не закупоривает поры).
Сухая и раздраженная кожа, несмотря на влажность
Солнце, кондиционеры, морская и хлорированная вода могут сделать кожу сухой даже в жарком влажном климате.
Решение:
Принимайте душ после бассейна с мягким гелем для тела, желательно для пловцов.
Избегайте использования горячей воды — лучше теплая или прохладная.
Увлажняйте кожу после каждого купания, выбирайте кремы без ароматизаторов.
Включайте увлажнитель воздуха дома, если кондиционер сушит кожу.
Фолликулит — воспаление волосяных фолликулов
Это напоминает акне, но сопровождается зудом и болью.
Как избежать:
Сразу после тренировки переодевайтесь и принимайте душ.
Носите свободную одежду, которая дышит.
Избегайте джакузи или гидромассажных ванн с неизвестным уровнем хлора.
Инфекции после маникюра или педикюра
Салонные процедуры могут стать источником грибковых или бактериальных инфекций.
Рекомендуется:
Выбирайте проверенные салоны с лицензией.
Никогда не позволяйте обрезать кутикулу.
Идеально — иметь собственные стерильные инструменты.
Мелазма
Солнце усиливает проявления темных пятен, преимущественно на лице.
Совет:
Ежедневно наносите крем с SPF 30 или выше.
Носите шляпы с широкими полями.
Избегайте солнца в пиковые часы (с 11 до 16).
Аллергические реакции на растения
Ядовитый плющ, дуб или сумах содержат урусиол, который вызывает сильный зуд.
Профилактика:
Изучите внешний вид этих растений.
Носите закрытую одежду во время походов в лес.
Если прикоснулись — немедленно промойте кожу мылом и водой.
Потница (тепловая сыпь)
Это мелкие зудящие прыщики, которые возникают из-за заблокированных потовых желез.
Чтобы избежать этого:
Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей.
Тренируйтесь в прохладное время или в кондиционированном помещении.
Принимайте охлаждающий душ после активности.
Морская сыпь
Вызывается личинками медуз или анемон, которые застревают под купальником.
Решение:
Избегайте вод, где были зарегистрированы случаи подобной сыпи.
После купания быстро снимайте купальник и принимайте душ.
Если появилась сыпь — не трите кожу.
Аллергия на солнце
Некоторые лекарства или генетическая предрасположенность могут вызвать сыпь в ответ на ультрафиолет.
Как избежать:
Уточните у врача вызывает ли ваш препарат фотосенсибилизацию.
Используйте защитный крем и закрытую одежду.
Солнечные ожоги
Одна из самых распространенных проблем лета, которая может привести к раку кожи.
Профилактика:
Наносите солнцезащитный крем SPF 30+ каждые два часа.
Носите шляпы, очки и одежду с защитой от ультрафиолета.
Избегайте прямого солнца днем.
«Ухо пловца»
Вода, попавшая в слуховой канал, способствует развитию инфекции.
Советы:
Используйте ушные затычки во время купания.
Никогда не чистите уши ватными палочками.
Хорошо просушивайте уши после купания.
Зуд после купания в пресной воде
Вызывается паразитами, которые проникают в кожу в пресных водоемах.
Чтобы предотвратить:
Избегайте купания в озерах с предупреждением о заражении.
Сразу после купания насухо вытрите кожу полотенцем — паразиты активируются после испарения воды.
Большинство пожилых проблем с кожей проходят сами, но если сыпь не исчезает, ухудшается или сопровождается другими симптомами — обратитесь к дерматологу. Особенно, если вы подозреваете инфекцию или аллергическую реакцию.
Летний сезон — это время заботиться о себе. Хорошая кожа — не только эстетика, но и индикатор общего здоровья. Когда вы вооружены советами специалистов, вы сможете наслаждаться каждым мгновением солнечного лета без неприятных сюрпризов.