Лето и кожа: 12 распространенных проблем и как их избежать / © Credits

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Жара, влага, солнце, морская соль и хлорированная вода могут стать настоящим испытанием для эпидермиса. Издание American Academy of Dermatology Association назвало 12 самых распространенных летних проблем с кожей и как эффективно предупредить их появление.

Высыпания от акне

В жару пот смешивается с бактериями и кожным салом, закупоривает поры, особенно у тех, кто склонен к акне.

Что делать:

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Осторожно промокайте пот чистым полотенцем — не вытирайте.

Стирайте головные уборы, повязки, полотенца и спортивную одежду после каждого использования.

Используйте косметику с пометкой «non-comedogenic» (не закупоривает поры).

Сухая и раздраженная кожа, несмотря на влажность

Солнце, кондиционеры, морская и хлорированная вода могут сделать кожу сухой даже в жарком влажном климате.

Решение:

Принимайте душ после бассейна с мягким гелем для тела, желательно для пловцов.

Избегайте использования горячей воды — лучше теплая или прохладная.

Увлажняйте кожу после каждого купания, выбирайте кремы без ароматизаторов.

Включайте увлажнитель воздуха дома, если кондиционер сушит кожу.

Фолликулит — воспаление волосяных фолликулов

Это напоминает акне, но сопровождается зудом и болью.

Как избежать:

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Сразу после тренировки переодевайтесь и принимайте душ.

Носите свободную одежду, которая дышит.

Избегайте джакузи или гидромассажных ванн с неизвестным уровнем хлора.

Инфекции после маникюра или педикюра

Салонные процедуры могут стать источником грибковых или бактериальных инфекций.

Рекомендуется:

Выбирайте проверенные салоны с лицензией.

Никогда не позволяйте обрезать кутикулу.

Идеально — иметь собственные стерильные инструменты.

Мелазма

Солнце усиливает проявления темных пятен, преимущественно на лице.

Совет:

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Ежедневно наносите крем с SPF 30 или выше.

Носите шляпы с широкими полями.

Избегайте солнца в пиковые часы (с 11 до 16).

Аллергические реакции на растения

Ядовитый плющ, дуб или сумах содержат урусиол, который вызывает сильный зуд.

Профилактика:

Изучите внешний вид этих растений.

Носите закрытую одежду во время походов в лес.

Если прикоснулись — немедленно промойте кожу мылом и водой.

Потница (тепловая сыпь)

Это мелкие зудящие прыщики, которые возникают из-за заблокированных потовых желез.

Чтобы избежать этого:

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Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей.

Тренируйтесь в прохладное время или в кондиционированном помещении.

Принимайте охлаждающий душ после активности.

Морская сыпь

Вызывается личинками медуз или анемон, которые застревают под купальником.

Решение:

Избегайте вод, где были зарегистрированы случаи подобной сыпи.

После купания быстро снимайте купальник и принимайте душ.

Если появилась сыпь — не трите кожу.

Аллергия на солнце

Некоторые лекарства или генетическая предрасположенность могут вызвать сыпь в ответ на ультрафиолет.

Как избежать:

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Уточните у врача вызывает ли ваш препарат фотосенсибилизацию.

Используйте защитный крем и закрытую одежду.

Солнечные ожоги

Одна из самых распространенных проблем лета, которая может привести к раку кожи.

Профилактика:

Наносите солнцезащитный крем SPF 30+ каждые два часа.

Носите шляпы, очки и одежду с защитой от ультрафиолета.

Избегайте прямого солнца днем.

«Ухо пловца»

Вода, попавшая в слуховой канал, способствует развитию инфекции.

Советы:

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Используйте ушные затычки во время купания.

Никогда не чистите уши ватными палочками.

Хорошо просушивайте уши после купания.

Зуд после купания в пресной воде

Вызывается паразитами, которые проникают в кожу в пресных водоемах.

Чтобы предотвратить:

Избегайте купания в озерах с предупреждением о заражении.

Сразу после купания насухо вытрите кожу полотенцем — паразиты активируются после испарения воды.

Большинство пожилых проблем с кожей проходят сами, но если сыпь не исчезает, ухудшается или сопровождается другими симптомами — обратитесь к дерматологу. Особенно, если вы подозреваете инфекцию или аллергическую реакцию.

Летний сезон — это время заботиться о себе. Хорошая кожа — не только эстетика, но и индикатор общего здоровья. Когда вы вооружены советами специалистов, вы сможете наслаждаться каждым мгновением солнечного лета без неприятных сюрпризов.

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