Либидо и гормоны – какая связь: рассказывает эндокринолог

Воздействие гормонов на организм человека чрезвычайно сильно и казалось бы, нас ничего не беспокоит и не болит, но в организме может происходить что-то непонятное: колебания веса, выпадение волос, отсутствие желания, ломкость ногтей и многое другое. Сегодня расскажем вам о взаимосвязи между гормонами и вашим либидо.

Либидо отражает уровень нашей сексуальной активности и интереса к интимным отношениям. Его низкий уровень обусловлен разными физическими, психологическими или эмоциональными факторами. Высокий уровень отражает состояние здоровья и нашу эмоциональную сферу жизни.

Возможно, кто-то отмахнется и скажет, что либидо и секс не играют большой роли в жизни человека, но все же напомним, что сексуальная активность может положительно влиять на физическое здоровье, укрепляя иммунную систему, улучшая кровообращение. Интимность способствует повышению настроения, уменьшает стресс и улучшает самочувствие в целом. Разве стоит отказываться от всего этого?

Итак, если вы чувствуете, что теряете желание и влечение, а сексуальная сфера жизни отходит на задний план, или превращается в печальный секс по расписанию, эндокринолог Евгения Рогальская советует обратить внимание на следующие гормоны:

Кортизол. Либидо "убивает" прежде всего гормон реакции выживания кортизола. Поэтому если вы после рабочего дня или постоянного стрессового воздействия "не хотите" — это закономерно. Следует снижать кортизол. Тестостерон. Этот парень очень капризен. Если нет спорта + есть стресс и избыточный вес, он снижается. Если спорта слишком много, он также может "истощаться". Так или иначе, низкий тестостерон = низкое либидо. Эстрадиол. Основной гормон женственности и увлажнения во время полового акта. Нет эстрадиола – нет лубрикации, есть микротравмы, боль и истончение слизистой. ДГЭА. Основной гормон – "антикортизол", "антистресс". Кроме своей основной функции, он также может усиливать желание. Окситоцин. Дефицит окситоцина провоцирует отчуждение от партнера, отсутствие эмоциональной близости к нему, повышает тревожность. Поэтому и здесь не до интима.

Не стоит отказывать себе в удовольствиях и надеяться, что все как-нибудь обойдётся. Если вы чувствуете, что эта часть жизни "просела", посоветуйтесь с врачом, сдайте анализы и снова наслаждайтесь бурной и опьяняющей сексуальной жизнью, со здоровым либидо.

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