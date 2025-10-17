Лимон или лайм: в чем между ними разница и что полезнее для вашего здоровья / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что, на первый взгляд, разница достаточно проста: лимон — ярко-желтый, лайм — зеленоватый. Но кроме цвета, эти фрукты немного отличаются по составу.

Лимон содержит немного больше витамина С, фолиевой кислоты, калия и витамина B6.

В лаймах же большее количество цитрусовой кислоты, более насыщенный аромат и немного высшее содержание некоторых минералов.

Оба фрукта полезны и очень похожи по питательности, но выбор зависит от того, какие именно цели вы преследуете.

Кому подходит лимон

Лимон — идеален для тех, кто стремится:

поддержки иммунитета: витамин С помогает организму быстрее восстанавливаться;

здоровой кожи и коллагена: витамин С способствует выработке коллагена;

ежедневной гидратации: лимон в воде делает питье более приятным и мотивирует пить больше жидкости.

Лимон особенно полезен для женщин, кормящих грудью, людей с ограниченным рационом или тех, кто борется с хроническими заболеваниями.

Кому выбрать лайм

Лайм прекрасно подходит для:

сердечно-сосудистого здоровья: замена соли на лайм в блюдах снижает нагрузку на сердце;

профилактики камней в почках: благодаря высокому содержанию цитрусовой кислоты;

кухонных экспериментов: лайм добавляет яркого вкуса маринадам, соусам и овощным блюдам.

Небольшой лайм содержит 20-25 мг витамина С и богат флавоноидами — антиоксидантами, которые поддерживают здоровье.

Лимон или лайм, что выбирать

Для утреннего тонуса и гидратации: лимонная вода.

Для маринадов и вкуса в блюдах: лайм.

Для почек и пищеварения: лайм.

Для кожи и коллагена: лимон.

Главное не только в количестве витаминов, но и в удовольствии от вкуса. Если лимонная вода мотивирует вас пить больше, это уже польза для здоровья. Лайм же делает овощи вкуснее.

Лайфхаки

Добавляйте лимон или лайм в воду, чай, соусы и салаты, это не только вкус, но и польза.

Храните фрукты в холодильнике до 2 недель, так они дольше останутся свежими.

Используйте цедру, она содержит эфирные масла и аромат, а также антиоксиданты.

Оба фрукта полезны, но лимон больше подходит для ежедневного витаминного усиления и ухода за кожей, а лайм — для сердца, почек и кулинарных экспериментов. Включайте оба в рацион и наслаждайтесь вкусом и пользой.