Лишай у ребенка: как лечить

Дети в возрасте особенной любви к уличным котятам и щенкам рискуют заразиться неприятным заболеванием, которое в народе называется лишаем. О том, что важно родителям знать о данном заболевании, мы поговорили с детским врачом-дерматологом медицинской сети "Добробут" Еленой Деевой.

Лишай – это группа дерматологических заболеваний, которые включают в себя пять видов заболевания:

розовый лишай (Жибера)

красный плоский лишай

отрубевидный лишай

стригущий лишай

опоясывающий лишай

Когда говорят про лишай в бытовых разговорах, как правило, имеют в виду стригущий лишай. Это грибковое заболевание, которое вызывается паразитарными грибами рода Микроспорум или Трихофитон.

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Чаще всего у людей встречается микроспория: грибковое заболевание, которое вызывается грибами рода Микроспорум и поражает кожу, волосы, редко ногти. Микроспория делится на два вида:

антропонозная – передается от человека к человеку. Инкубационный период заболевания (время от засевания грибком до клинических проявлений) длительный: месяц-полтора;

зоонозная – человеку передается от животного либо через предметы, инфицированные шерстью или чешуйками кожи животных. Инкубационный период – 3-7 дней.

Как правило, микроспорией болеют дети, взрослые составляют лишь около 10%. Болеют чаще дети дошкольного и младшего школьного возраста. Чаще встречается зоонозная микроспория, что логично: маленькие дети неравнодушны к бродячим котам и собакам. Особенно к маленьким особям, которые как раз чаще всего бывают заразными: щенкам и котятам. Пик заболевания – обычно конец лета и осень, поскольку в эти периоды чаще бывают приплоды у кошек. При этом у кошек встречается носительство грибка без клинических проявлений примерно у 2% особей, и они также заразны.

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Симптомы лишая

Для высыпаний на гладкой коже характерны следующие клинические проявления: розовые пятная с шелушащейся серединой, четкие границы, приподнятый по окружности пятен валик, на поверхности которого есть пузырьки, розовые узелки, чешуйки, мелкие серозные корочки. На волосистой коже головы можно наблюдать, как правило, два-три крупных очага и несколько мелких на периферии. Внутри которых обламываются волосы на уровне 5-8 мм от поверхности кожи, а на обломанных волосинках образуются серые муфточки (это чистая культура гриба).

Диагностика

На приеме дерматолог сначала осматривает клинические проявления. Затем производит осмотр под диагностическим прибором, который называется лампой Вуда. Трихопетия под лампой Вуда не видна, а Микроспория люминисцирует изумрудным свечением. Следующий этап – лабораторная диагностика. С пораженных участков либо берутся волоски, либо делается соскоб чешуек кожи с очагов и определяется наличие спор или мицелий гриба. С помощью данного анализа определяется вид грибов.

Лечение лишая

В зависимости от результатов диагностики выбирается тактика лечения. Начнем с того, что по нынешнему Приказу Минздрава все грибковые заболевания, в том числе трихопетия и микроспория, лечатся в стационаре. Ребенок, у которого есть проявления лишая, является потенциально опасным для окружающих. При обширных процессах тем более необходимо стационарное лечение. В порядке исключения могут оставить ребенка лечиться дома, если родители в силах обеспечить индивидуальный уход и постоянную санацию среды обитания, а также если могут изолировать его от коллектива и других детей, даже братьев и сестер. При этом мы говорим о единичных высыпаниях, а не об обширном процессе, и заболевание не затронуло волосистую кожу головы.

Лечение проводится обязательно под наблюдением дерматолога. Регулярно проводится клиническая диагностика и осмотр под лампой Вуду, чтобы корректировать ход лечения. Длительность и сложность лечения зависит от степени поражения, количества очагов и возраста ребенка. Если очаг поражения расположен на волосистой части головы, назначаются противогрибковые препараты внутрь. В таком случае лечение длится минимум месяц, а бывает до двух-трех месяцев. При единичных очагах и отсутствии поражения пушковых волос возможно лечение только местными препаратами. В таком случае можно добиться положительного результата за две-четыре недели.

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Не занимайтесь самолечением!

Часто на прием к дерматологу приходят люди, которые до этого уже пытались лечить микроспорию в домашних условиях. Часто для этого используют сок чеснока или лука, уксус, сок лимона, бывает даже применяются хлорсодержащие вещества, моющие средства и т.д. Эти методы могут вызывать контактные дерматиты вплоть до химических ожогов. Часто на места поражения наносят красящие вещества: зола, чистотел. Это вместе с бактериальной инфекцией, которая часто присоединяется "благодаря" народным методам лечения, значительно усложняет диагностику и ход лечения.

Профилактика распространения лишая:

больного ребенка необходимо изолировать и лечить под наблюдением дерматолога;

важно обнаружить по возможности источник инфекции. Если это собака или кот, животное нужно отвезти в ветеринарную клинику;

врач обязательно собирает контакты детей, с которыми контактировал заболевший ребенок, и их также необходимо осматривать у дерматолога два раза с интервалом в неделю в случае зоонозной формы и каждые пять дней в течение пяти-шести недель при антропонозной форме;

обязательно проводится дезинфекция дома, в котором живет заболевший. Дезинфицируется одежда, расчески, постельное белье, головные уборы, нательная одежда. Все вещи стираются, проглаживаются; санэпидемстанция также может прислать специалиста с раствором для дезинфекции. Можно самостоятельно в домашних условиях обрабатывать хлорсодержащими растворами все места, где находился ребенок, его вещи и игрушки (иногда мягкие игрушки рекомендуется выбросить).

Благодарим за консультацию детского врача-дерматолога медицинской сети "Добробут" Елену Дееву, dobrobut.com.

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Татьяна Корякина

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