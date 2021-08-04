Лишний вес и тяжелое течение COVID-19: есть ли связь 

Десятки исследований показали, что многие из наиболее тяжелобольных COVID-19 страдают от ожирения.

О том, есть ли связь между тяжелым течением COVID-19 и лишним весом рассказывает семейный врач Кристина Шевченко.

Общеизвестно, что полнота негативно сказывается на нашем здоровье. В случае коронавирусной инфекции лишние килограммы могут определять тяжесть симптомов COVID-19 и увеличивать риск осложнений. Другой проблемой ожирения, по словам ученых из США, является снижение эффективности вакцинации против коронавируса. Почему? Узнайте дальше из статьи.

Лишний вес и развитие COVID-19: как связаны

В эпоху пандемии ВОЗ подчеркивает, что ожирение и лишние килограммы влияют на течение инфекции COVID-19 и возможные осложнения. В последние недели новые исследования подтвердили подобную информацию и обнаружили, что люди даже с незначительным избыточным весом подвергаются повышенному риску более тяжелого течения коронавирусной инфекции. В метаанализе, опубликованном в Obesity Reviews (рецензируемом медицинском журнале), международная группа ученых собрала данные 399 000 пациентов. Основываясь на их анализе, выяснилось, что люди с ожирением, заразившиеся COVID-19, на 113% чаще оставались в больнице, чем люди с нормальной массой тела. Кроме того, полных людей на 74% чаще госпитализировали в отделения интенсивной терапии.

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Согласно исследованиям, у пациентов с лишними килограммами больше основных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, нарушения эндокринной системы, болезни дыхательных путей, неврологические заболевания. Подобные расстройства уже являются триггерами развития вирусных заболеваний, поскольку непосредственно влияют на качество работы иммунной системы.

Эксперты говорят, что уровни рецепторов ACE2, которые коронавирус SARS-CoV-2 использует для доступа к клеткам, особенно высоки в жировой ткани, что подвергает полных людей большему риску заражения.

Помимо прочего, у пациентов с ожирением часто отмечается хроническое воспаление в организме, что отрицательно влияет на иммунный ответ в отношении коронавирусной инфекции.

Также доказано, что вакцины против гриппа менее эффективны у людей с ожирением. И, следовательно, вакцинация против SARS-CoV-2 также может оказывать недостаточную защиту. Ученые уверены, что необходимо проводить отдельное исследование, позволяющее оценить эффективность вакцин при наличии лишнего веса. Также обсуждается возможность проведения трех вакцинаций для людей, имеющих ожирение.

Американские и британские ученые рассматривают возможность включения людей с высоким индексом массы тела (ИМТ) в группу, которой в первую очередь нужно пройти вакцинацию от COVID-19.

Лишние килограммы и иммунитет

Многие люди с избыточным весом не осознают, что такая проблема ослабляет иммунную систему, а это означает, что во многих случаях организм не может самостоятельно бороться с вирусом.

Исследования, проведенные еще до начала пандемии, ясно показывают, что иммунная система людей с высоким индексом массы тела (ИМТ) обычно слабее, что в свою очередь увеличивает их восприимчивость к инфекции, тяжелому течению, осложнениям и даже риску смерти в ходе вирусных заболеваний.

По словам врачей, иммунная система людей с высоким ИМТ постоянно "в процессе борьбы", поскольку пытается защитить и восстановить поврежденные клетки. Это означает, что у иммунитета меньше ресурсов для защиты от новых инфекций, таких как коронавирус.

Почему так происходит и почему появляется избыточный вес? Прежде всего, люди с высоким ИМТ, как правило, едят продукты с повышенной степенью переработки, с низким содержанием клетчатки и антиоксидантов. Такие продукты лишены витаминов и других биологически активных веществ, а в основном содержат углеводы, сахара, вредные жиры, которые нарушают гормональный баланс и способствуют увеличению веса.

Кроме того, ожирение является своеобразным синонимом нарушенной реакции на инфекцию, поскольку клетки жира окружают органы, в которых производятся и хранятся иммунные клетки, такие как селезенка и кишечник. В результате такого высокого наличия жировых клеток снижается эффективность иммунной системы в защите организма от патогенов.

Важно отметить, что ожирение увеличивает вероятность развития других заболеваний, таких как диабет, гипертония и метаболические синдромы, которые в сочетании с ослабленной иммунной системой делают людей более восприимчивыми к тяжелому COVID-19.

Избыточный вес и дыхательная система

Течение COVID-19 во многих случаях связано с возникновением дыхательной недостаточности, что у людей с избыточным весом является дополнительным фактором риска более тяжелого течения болезни.

Почему так происходит? Жировая клетчатка давит на диафрагму, в результате чего теряется возможность дышать полной грудью, у полных людей дыхание поверхностное. Это, в свою очередь, является фактором повышенного риска развития пневмоний, собственно, с чем и протекает коронавирусная инфекция.

Кроме того, легкие людей с избыточным весом редко дышат "правильно". Помимо одышки при физической нагрузке и снижения физической работоспособности у большой группы людей, лишний вес отрицательно сказывается на самой механике дыхания, а также вызывает нарушения дыхания во время сна – ночное апноэ, дыхательная недостаточность.

Стоит добавить, что лишние килограммы влияют на свертываемость крови, что приводит к склонности образования тромбов, а это особенно серьезный риск при развитии таких инфекций, как COVID-19. Все это прекрасно иллюстрирует, почему легкие людей с высоким ИМТ сильнее страдают от воспалительного процесса и нарушений различных функций организма.

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