- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 2811
- Время на прочтение
- 2 мин
Листья клубники: садовница рассказала об их пользе и использовании
Считается, что листья клубники значительно полезнее плодов и у них больше полезных свойств для нашего организма.
Садовница Jil Hinds рассказала своим подписчикам, что в листьях клубники больше пользы для нашего здоровья, чем в самих ягодах. Они полностью съедобны и содержат много антиоксидантов, витамина С, кальция и железа. Вы можете наслаждаться зелеными листьями, добавив их в салат или смузи.
Подобно ягодам, листья клубники также содержат антиоксиданты, включая флавоноиды и фенольные соединения, которые необходимы для борьбы со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы связаны со многими заболеваниями, включая диабет, рак и болезни сердца.
Кроме того, листья клубники также обладают противовоспалительными свойствами, что может быть очень полезным для организма, особенно для тех, кто испытывает хроническое воспаление. Оно может вызвать боли, например артрит, а также привести к развитию различных заболеваний.
Листья клубники также помогают пищеварению и даже могут использоваться как природное мочегонное средство. Листья стимулируют выработку мочи и таким образом поддерживают баланс жидкости в организме.
Один из любимых способов использования листьев клубники у автора - это приготовление холодного чая без кофеина.
Рецепт:
Соберите 5-10 листьев клубники;
Промойте листья (можно с ягодами);
Добавьте листья в чайник с водой;
Доведите до кипения, выключите и дайте остыть;
Подавайте чай со льдом;
Можете украсить его лимоном и клубникой.
Советы:
Автор не добавляет подсластителей, но вы можете добавить по своему вкусу.
Не бойтесь употреблять в пищу вместе с плодами и листья клубники, и готовить из него вкусный и ароматный чай. Однако, если вы сомневаетесь или у вас аллергия на клубнику, лучше проконсультируйтесь с врачом.
Читайте также: