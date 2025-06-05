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ТСН в социальных сетях

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Листья клубники: садовница рассказала об их пользе и использовании

Считается, что листья клубники значительно полезнее плодов и у них больше полезных свойств для нашего организма.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Клубника

Клубника / © Credits

Садовница Jil Hinds рассказала своим подписчикам, что в листьях клубники больше пользы для нашего здоровья, чем в самих ягодах. Они полностью съедобны и содержат много антиоксидантов, витамина С, кальция и железа. Вы можете наслаждаться зелеными листьями, добавив их в салат или смузи.

Подобно ягодам, листья клубники также содержат антиоксиданты, включая флавоноиды и фенольные соединения, которые необходимы для борьбы со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы связаны со многими заболеваниями, включая диабет, рак и болезни сердца.

Кроме того, листья клубники также обладают противовоспалительными свойствами, что может быть очень полезным для организма, особенно для тех, кто испытывает хроническое воспаление. Оно может вызвать боли, например артрит, а также привести к развитию различных заболеваний.

Листья клубники также помогают пищеварению и даже могут использоваться как природное мочегонное средство. Листья стимулируют выработку мочи и таким образом поддерживают баланс жидкости в организме.

Один из любимых способов использования листьев клубники у автора - это приготовление холодного чая без кофеина.

Рецепт:

  • Соберите 5-10 листьев клубники;

  • Промойте листья (можно с ягодами);

  • Добавьте листья в чайник с водой;

  • Доведите до кипения, выключите и дайте остыть;

  • Подавайте чай со льдом;

  • Можете украсить его лимоном и клубникой.

Советы:

Автор не добавляет подсластителей, но вы можете добавить по своему вкусу.

Не бойтесь употреблять в пищу вместе с плодами и листья клубники, и готовить из него вкусный и ароматный чай. Однако, если вы сомневаетесь или у вас аллергия на клубнику, лучше проконсультируйтесь с врачом.

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