Лучшая диета для долголетия: какая система питания поможет нам продлить жизнь

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Мы живем дольше, чем поколения до нас, но, что важно, мы также живем здоровее, и интерес к лучшей диете для долголетия растет среди взрослых.

Долголетие- это не универсальный подход. Наш путь к лучшему долгосрочному здоровью и благополучию — будь то лучшие физические упражнения для долголетия, наш график сна или наш рацион — должен быть персонализированным в соответствии с нашим образом жизни и предпочтениями. Таким образом, мы с большей вероятностью будем продолжать это делать.

Какую диету выбрать, чтобы жить дольше, рассказывает Woman&Home.

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Сбалансированное питание с низким содержанием ультраобработанных продуктов, отказ от курения и активный образ жизни — все это является ключом к предотвращению серьезных проблем со здоровьем, но теперь эксперты определили точные группы продуктов, которые следует есть в 40 и 50 лет, чтобы помочь нам здорово стареть. Исследователи отслеживали рацион более 100 000 человек в течение 30 лет, чтобы выяснить, существует ли связь между тем, что они ели в середине жизни, и хроническими заболеваниями после 70 лет.

Эксперты рассмотрели восемь различных моделей питания людей в возрасте от 39 до 69 лет, чтобы выяснить, какая из них приводит к лучшим результатам для здоровья с возрастом. Они определили «здоровое старение» как достижение 70 лет без серьезных хронических заболеваний и поддержание хорошего когнитивного, физического и психического здоровья. К хроническим заболеваниям относятся рак, диабет, сердечная недостаточность, инсульт, почечная недостаточность и болезнь Паркинсона.

В своем исследовании они обнаружили, что Индекс альтернативного здорового питания (AHEI), который предоставляет приоритет фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, орехам, бобовым и полезным жирам, вышел на первое место. Эта диета также содержит мало красного и обработанного мяса, сладких напитков и соленой пищи. Поэтому в целом это была лучшая диета для долголетия.

Участники, которые придерживались диеты «альтернативный индекс здорового питания AHEI», имели на 86% выше шанс здорового старения в возрасте 70 лет и в 2,2 раза выше шанс здорового старения в 75 лет по сравнению с теми, кто не придерживался этой конкретной диетической схемы.

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Однако Анн-Жули Тессье, профессор питания и ведущий автор исследования, быстро отметила, что это не единственная диета, рекомендованная для более долгой и здоровой жизни.

Высокий балл по Индексу альтернативного здорового питания означает употребление пяти порций овощей в день, дополнительной порции зеленых листовых овощей, четырех порций фруктов в день, пяти-шести порций цельнозерновых продуктов в день, порции растительного белка, такого как орехи или бобовые, порции рыбы еженедельно и использование растительных масел в качестве основного кулинарного жира, сказала она.

Результаты показывают, что не существует универсальной диеты, здоровые диеты можно адаптировать к индивидуальным потребностям и предпочтениям.

Конечно, многие факторы могут привести к проблемам со здоровьем или предотвратить их в дальнейшей жизни. Диета — лишь один из них. Наша генетика, образ жизни, а также социальные и экологические факторы могут вызвать хронические заболевания. Однако есть многое, что мы все можем делать в среднем возрасте, чтобы помочь снизить наш биологический возраст, поддерживая здоровье кишечника, защищая функцию мозга, сохраняя прочность мышц и костей и снижая уровень холестерина, включая физические упражнения, хороший сон и снижение уровня стресса.

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