Лучшая поза для сна, чтобы облегчить ночную боль в ногах

Если вы страдаете заболеванием периферических артерий или другими проблемами кровообращения, вы знаете, что это не просто боль в течение дня.

Проблема с периферическими артериями также часто может мешать спать по ночам. И это может заставить вас задуматься о том, какое положение для сна лучше всего выбрать, чтобы облегчить боль.

Врачи рассказали читателям Womans world, в каком положении лучше спать, если вас беспокоят судороги в ногах или преследуют боли.

Что такое заболевание периферических артерий

Заболевание периферических артерий — это состояние, при котором сосуды, по которым кровь течет от сердца к ногам и ступням, сужаются или блокируются. Заболевание влияет на кровообращение, поэтому к ногам попадает недостаточно крови, объясняет Джозеф Рикотта, доктор медицинских наук, специалист по сосудистой хирургии.

Заболевание периферических артерий развивается, когда в артериях накапливаются жировые бляшки. Это может произойти, если у человека неконтролируемый высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет или он курильщик, объясняет доктор Рикотта.

Более того, риск развития заболеваний периферических артерий у каждого человека со временем увеличивается. С возрастом в наших артериях образуется больше отложений бляшек, говорит доктор Салехи - сосудистый хирург. А падение уровня эстрогена, которое происходит во время менопаузы, может сделать женщин старше 50 лет особенно более склонными к заболеванию периферических артерий. Эстроген помогает кровеносным сосудам оставаться более расслабленными и открытыми. Когда он падает, шансы на развитие заболеваний периферических артерий увеличиваются.

Болят ноги: три совета, как облегчить свое состояние / Фото: Credits

Симптомы заболевания периферических артерий

Заболевание периферических артерий известно тем, что вызывает боль, жжение, усталость и дискомфорт в икрах и ступнях. Это происходит из-за нехватки свежей крови и кислорода, достигающих мышц ног, объясняет доктор Рикотта. Сначала симптомы обычно проявляются после того, как вы какое-то время ходите или стоите на ногах. Затем они постепенно ослабевают во время отдыха.

Однако по мере прогрессирования заболевания симптомы ухудшаются. Поэтому люди испытывают боль, даже когда они не ходят, просто когда они отдыхают или сидят. Результат: онемение, покалывание или спазмы, когда вы лежите в постели, что может вызвать у вас беспокойство.

Лучшее положение для сна при заболевании периферических артерий

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Определенные позы для сна могут еще больше ограничивать приток крови к нижним конечностям. Вот как ранжируются наиболее распространенные позы, от лучшей к худшей:

1. На спине

Сон на спине — лучшая поза при заболевании периферических артерий, соглашаются доктор Рикотта и доктор Салехи. Ваш вес равномерно распределяется по спине, что снижает давление на кровеносные сосуды и увеличивает приток крови к конечностям.

Также может помочь подкладывание одной-двух подушек под ноги. Хотя это не увеличит приток крови к конечностям, но поможет предотвратить скопление крови, когда она достигнет ступней, что также может вызвать спазмы и покалывание. Кровь возвращается к сердцу немного лучше, когда ноги подняты.

2. На левом боку

Сон на левом боку – следующая лучшая поза при заболевании периферических артерий. С этой стороны вы не оказываете никакого давления ни на какие внутренние органы, а снимаете давление с кровеносных сосудов. С другой стороны, сон на правом боку может привести к сдавливанию крупных кровеносных сосудов, таких как аорта и полая вена. Это может затруднить кровоток и ухудшить симптомы.

Просто следите за тем, чтобы ноги были прижаты друг к другу (может помочь подушка между ног). Подгибание одной ноги под другую может нарушить приток крови к одной ноге, что может вызвать боль, если спать так в течение длительного периода времени.

3. На животе

Есть большая вероятность, что вы почувствуете себя лучше, отказавшись от этой привычки, особенно если у вас заболевание периферических артерий. При любых сердечно-сосудистых проблемах не следует спать на животе, предостерегает доктор Рикотта. Это оказывает давление на ваше сердце, и это также может привести к тому, что кровь перестанет свободно циркулировать.

Как облегчить симптомы заболеваний периферических артерий

Помимо смены позы для сна, вот еще четыре простых способа успокоить боль в ногах.

1. Наденьте носки

Если вас беспокоит боль в ногах, а также наблюдается апноэ во сне (состояние, при котором дыхание останавливается), поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что расстройство сна контролируется. Апноэ во сне связано с ухудшением симптомов заболевания периферических артерий, говорит доктор Салехи. Невылеченное апноэ во сне подвергает вас риску недостаточного поступления кислорода в кровь во время сна, что может усугубить симптомы судорог ног, объясняет он.

Один простой трюк, который может помочь: наденьте компрессионные носки. Исследование показало, что ношение компрессионных чулок длиной до колена в дневное время снижает симптомы апноэ во сне на 36%. Когда вы ложитесь ночью, жидкость, скопившаяся в ногах и лодыжках, вытекает из нижней части тела к шее. Там она раздувает ткани горла, вызывая симптомы апноэ во сне. Но если слегка сжимать ноги в течение дня, они предотвратят скопление жидкости, и вы сможете спокойно спать.

2. Прогулка после еды

Регулярная ходьба повышает выносливость мышц ног, поэтому они менее склонны к боли и спазмам, объясняет доктор Салехи. Согласно исследованиям, ходьба стимулирует рост новых здоровых кровеносных сосудов, что помогает увеличить кровоток. Попробуйте завести привычку совершать короткую прогулку после обеда или ужина.

А если вы на прогулке и у вас начинают болеть ноги, вы можете остановиться на минуту или две, но не сдавайтесь. Ходьба в темпе, который вызывает временный дискомфорт в мышцах ног (но не боль), сделает их сильнее и в конечном итоге поможет вам справиться с болью. Идите до тех пор, пока не почувствуете дискомфорт, сделайте паузу, пока боль не утихнет, а затем возобновите прогулку. Со временем вы сможете ходить значительно дальше без боли.

3. Установите напоминания о необходимости выпить воды

Звучит просто, но поддержание высокого уровня жидкости помогает предотвратить симптомы заболевания периферических артерий. Гидратация является ключевым моментом, когда у вас проблемы с периферическими артериями, говорит доктор Рикотта. Обезвоживание заставляет ваши кровеносные сосуды сжиматься и кровь становится более густой, что ухудшает кровообращение.

4. Разомните икры

В следующий раз, когда ваши икры почувствуют спазмы или напряжение, растяните их. Попробуйте согнуть пальцы ног к ногам на 10–20 секунд, а затем направить пальцы ног наружу на такое же время. Повторите всего два или три раза, рекомендует доктор Салехи. Для икроножных мышц это определенно уменьшает спазмы и беспокойство. Постарайтесь повторять это каждый день и старайтесь все время удерживать растяжку немного дольше.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

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