Лучший чай для здоровья вашего сердца / © Credits

Речь идет о зеленом чае, его секрет в высоком содержании антиоксидантов, особенно эпигалокатехин галата (EGCG) — соединения, которое борется с воспалениями, помогает снизить уровень «плохого» холестерина и поддерживает работу сосудов, об этом рассказало издание Real Simple. Зеленый чай — отличный выбор для тех, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему. Его антиоксиданты уменьшают воспалительные процессы и улучшают баланс холестерина.

Влияние зеленого чая на сердце

Регулярное потребление зеленого чая может снижать уровень LDL — «плохого» холестерина, одновременно повышая уровень HDL — «хорошего». Такой баланс помогает избежать образования бляшек в сосудах, которые повышают риск сердечных заболеваний.

EGCG, главный антиоксидант зеленого чая, также защищает клетки от оксидативного стресса — процесса, который возникает, когда в организме накапливаются свободные радикалы. Это состояние может повреждать стенки сосудов и способствовать развитию сердечно-сосудистых недугов.

Более того, зеленый чай обладает мягким противовоспалительным действием, помогает снизить уровень воспалительных маркеров в крови. А, как известно, хроническое воспаление — один из ключевых факторов развития сердечных болезней.

Сколько чая пить, чтобы был эффект

Две — четыре чашки в день — именно такое количество, по словам экспертов, может реально повлиять на здоровье сердца. Главное — пить зеленый чай без сахара. Лучше заменить им сладкие напитки или кофе со сливками, ведь избыток сахара и насыщенных жиров создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

К тому же зеленый чай содержит меньше кофеина, чем кофе, поэтому он мягко тонизирует, не вызывает резких перепадов давления или возбуждения. Это отличный способ поддержать энергию в течение дня, особенно если вы уже превысили свой «кофейный лимит».

Когда чай становится ежедневным ритуалом

Включить зеленый чай в свой ежедневный рацион просто. Он идеально подходит к утренним часам, когда нужно проснуться без стресса, или вечером, чтобы расслабиться после работы. Главное, сделать из этого привычку заботы о себе, а не кратковременный эксперимент.

Несколько минут тишины, ароматный напиток, глоток за глотком и вы не только успокаиваете ум, но и поддерживаете сердце, которое работает безостановочно ради вас.

Зеленый чай — не панацея, но одна из самых простых и приятных привычек, которая может укрепить ваше сердце. Регулярность, умеренность и натуральность — три принципа, которых стоит придерживаться.

Поэтому в следующий раз, когда рука потянется к кофе или сладкой газировке, попробуйте другой вариант — чашку теплого зеленого чая.