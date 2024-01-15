Лучший чай от боли в горле: 6 рекомендованных докторами средств, которые работают

Как бы мы ни старались оставаться здоровыми, время от времени у нас у всех случаются такие досадные неприятности, как боль в горле.

Ощущение царапанья и першения в сочетании с болезненным воспалением может затруднить глотание и сделать голос хриплым. В зависимости от основной причины симптомы могут длиться неделю или дольше.

Вы, вероятно, слышали, что чашка теплого чая помогает естественным образом облегчить симптомы. Но какой именно чай наиболее полезен при боли в горле, выяснил Womans World.

Что вызывает боль в горле

Боль в горле – одна из самых распространенных острых проблем со здоровьем, ее вызывает воспаление и/или раздражение. Симптомы могут быть легкими и длиться несколько дней, а в других случаях они могут быть серьезными и затруднять повседневную деятельность, например, способность разговаривать и принимать пищу.

Хотя есть много факторов, вызывающих боли в горле, к которым относится, например, сухой воздух в помещении или привычка спать с открытым ртом, основной причиной являются вирусные заболевания, в том числе простуда и грипп. Они могут вызвать постназальное затекание или скопление слизи в задней части горла, что приводит к раздражению.

Чем полезен чай при боли в горле

Чашка горячего чая — проверенный временем способ успокоить боль в горле, — говорит Сонали Рудер, доктор медицинских наук, врач скорой помощи. А когда дело доходит до целебных напитков, лучшим выбором обычно являются травяные чаи. Они приносят даже большее облегчение, чем другие напитки, уменьшая воспаление горла, покрывая слизистую оболочку горла и помогая очистить слизь.

Настоящий чай vs травяной

Настоящие чаи - черные или зеленые - могут успокоить боль в горле. Но вы получите более сильное облегчение, выбрав вместо этого травяной отвар. Травяные чаи не считаются чаями, потому что они производятся не из того же растения, что и настоящий чай, объясняет Кэл Ори, автор бестселлера "Целебная сила чая". Травяные чаи происходят из разных частей растения, включая кору, цветы, листья, корни, семена и стебли.

Преимущество отваров или травяных отваров заключается в том, что они содержат органические соединения, которые обладают укрепляющими иммунитет и противовоспалительными свойствами. Это делает их идеальными природными средствами для облегчения боли в горле, а также для уменьшения отека и воспаления.

Выбор чая от боли в горле зависит от основной причины и тяжести симптомов. Все теплые жидкости успокаивают боль в горле, но некоторые ингредиенты более эффективны в борьбе с инфекциями и воспалениями, чем другие. Вот что рекомендуют эксперты:

При вирусе пейте чай из бузины

Чай из бузины изготавливается из крошечных ягод бузины насыщенного цвета. Он имеет терпкий вкус, похожий на чернику, и хорошо сочетается с такими специями, как корица и гвоздика. Доктор Рудер говорит, что чай из бузины богат полифенолами, антоцианами и флавоноидами, которые дают мощный импульс вашей иммунной системе, помогая бороться с вторгающимися микробами.

Исследование показало, что люди, принимавшие экстракт бузины, имели менее серьезные симптомы простуды и гриппа и выздоравливали быстрее, чем те, кто его не принимал.

Боли в горле, связанные с вирусами, например, вызванные простудой, гриппом и COVID-19, хорошо поддаются лечению травяными чаями, такими как бузина. Теплый пар помогает расслабить заложенные дыхательные пути и помочь вам почувствовать себя лучше. Чай из бузины также содержит фенольные соединения, обладающие противомикробным и противовирусным действием. Другими словами, они борются с вирусом, поэтому вы быстрее выздоравливаете.

При простуде пейте чай с лимоном

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Если вы простудились, отвар, настоянный на лимоне, может облегчить ваши симптомы. Лимонный чай богат витамином С, который отлично помогает бороться с простудой и болью в горле, объясняет Мира Калтон, CN, соавтор книги "Чудо микроэлементов". Чай с лимоном содержит мощные флавоноиды, которые могут помочь бороться с болью в горле, вызванной воспалением.

Чашка чая с лимоном может даже ускорить ваше выздоровление. Исследования показывают, что потребление витамина С сокращает продолжительность болезни, позволяя вам быстрее снова почувствовать себя здоровым.

При воспалениях пейте зеленый чай

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Хотя травяные чаи обычно лучше лечат ангину, чем настоящие чаи, зеленый чай – исключение из этого правила. Это потому, что он содержит несколько соединений растительного происхождения, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Конкретный полифенол, ответственный за многие из этих эффектов, называется эпигаллокатехин-3-галлат. Он обладает противовоспалительным действием, которое помогает уменьшить воспаление горла, обеспечивая облегчение симптомов.

Зеленый чай богат витаминами и минералами и помогает бороться с болезнями. Полоскание горла зеленым чаем может также помочь предотвратить боль в горле, что подтверждается исследованиями в области анестезиологии и обезболивания.

При ангине пейте чай из корня солодки

Чай из корня солодки, также известный как чай из сладкого корня, изготавливается из корня растения солодки. Он обладает уникальным вкусом, напоминающим фенхель, который хорошо сочетается с палочкой корицы или апельсиновой цедрой. И это идеальный успокаивающий напиток, если вы страдаете от ангины.

Корень солодки борется с бактериями, вызывающими такие инфекции, как фарингит. Исследование показало, что корень солодки уменьшает количество бактерий вызывающих воспаление горла.

Преимущества корня солодки можно объяснить множеством фитохимических веществ, которые помогают бороться с воспалениями и убивают клетки бактерий. Также в солодке содержится глицирризин, который обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить раздражение и воспаление в горле.

При кашле пейте ромашковый чай

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Если боль в горле вызвана сильным кашлем, может помочь ромашковый чай. Этот чай содержит антиоксиданты, а также обладает противовоспалительными свойствами. В качестве бонуса он также может немного успокоить кашель, поскольку действует как спазмолитик.

Ромашковый чай обладает естественным успокаивающим действием и обладает противовоспалительными свойствами, помогая уменьшить отек при боли в горле. Поскольку ромашка также способствует расслаблению, это идеальный напиток, чтобы выпить его перед сном.

При аллергии пейте чай из скользкого вяза

Скользкий (красный) вяз — дерево, произрастающее в Северной Америке. Коренные народы использовали его кору в лечебных травах на протяжении сотен лет, и не зря. В слегка сладком, землистом растении содержится уникальное соединение, которое подавляет боль в горле, вызванную аллергией и другими раздражителями.

Эта полезная слизь превращается в гель при смешивании с водой и создает защитную пленку в горле, тем самым успокаивая симптомы боли в горле, вызванной физическими раздражителями, такими как пыльца, дым или загрязнение окружающей среды. Интересно, что чай из корня алтея имеет столь же высокий уровень полезной слизи.

Сколько чая нужно пить, чтобы облегчить боль в горле

Если у вас болит горло, безопасно выпивать две или более чашек травяного чая в день. Большинство травяных чаев содержат менее 1 миллиграмма кофеина на чашку, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они не дадут вам спать по ночам или заставят вас чувствовать беспокойство. Если вы выберете чайную смесь, содержащую кофеин, постарайтесь ограничить ее тремя чашками или меньше в день.

Сладкая добавка, улучшающая эффект

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Какой бы напиток вы ни пили, вы можете сделать его еще более полезным, добавив ложку натурального антибактериального меда. Он мягко покрывает горло, защищая его от раздражения.



Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

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