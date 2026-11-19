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Замечали ли вы, как окружение может влиять на нашу уверенность в себе, настойчивость и, в конечном итоге, — на успех? Мы перенимаем слова, манеру вести разговор, убеждать, а вместе с ними — отношение к деньгам, способы заработка и расходования средств. Ведь окружающие формируют наши убеждения и амбиции. Как превратить круг общения в рычаг саморазвития, рассказывает эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов.

Народная мудрость «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты» имеет гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Мы перенимаем не только манеру говорить или чувство юмора, но и модели поведения, отношение к работе, деньгам, успеху и отношениям. Если в нашем окружении принято развиваться, ставить амбициозные цели и не бояться перемен, со временем мы и сами начинаем мыслить в таких же категориях. Зато среда, где преобладают пессимизм, критика и принижение чужих достижений, может сдерживать личностный рост. Особенно важно, что влияние окружения часто происходит неосознанно.

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«Когда два человека общаются, между ними всегда происходит нечто вроде функционального обмена, — объясняет Константин Круглов. — Личность, более сильная по внутренней организации, неосознанно «упорядочивает» другую, точно так же, как более мощный сигнал всегда определяет частоту более слабого. Это касается и денег, потому что человек с четкой внутренней структурой в отношении финансов в разговоре „перепрограммирует“ собеседника, даже если тема денег вообще не поднимается».

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Именно поэтому окружение влияет на нас даже тогда, когда мы не обсуждаем конкретно темы благосостояния, успеха и финансов. Достаточно просто находиться рядом с человеком, чья внутренняя установка на успех сильнее вашей.

5 шагов к созданию окружения, которое сделает вас сильнее и успешнее

Проанализируйте свое окружение — кто те 5–6 человек, которые оказывают на вас наибольшее влияние. Ответьте честно — поддерживают ли они вас, стимулируют ли к развитию, действуют ли они сами? Не бойтесь выходить за пределы привычного круга. Знакомьтесь с людьми других профессий, поколений и взглядов. Новые контакты расширяют кругозор, открывают возможности и помогают увидеть альтернативные пути развития. Разделите своё общение на три части: 33% времени общайтесь с теми, у кого вы можете чему-то новому научиться и кто вас будет вдохновлять (менторы), 33% — с равными себе и теми, с кем вы обмениваетесь поддержкой, а 33% — с теми, кому вы сами помогаете развиваться и кого поддерживаете. Такое сочетание позволяет учиться новому и чувствовать поддержку единомышленников. Стремитесь попасть в компанию людей, которые умнее, успешнее и богаче вас. Это самый быстрый способ помочь психике расширить «грани дозволенного». Наблюдая за чужими масштабными решениями, вы незаметно для себя разрушите собственные страхи. Дистанцируйтесь от постоянного негатива. Критика, зависть, принижение и бесконечные жалобы изматывают. Не обязательно прекращать общение, но важно устанавливать личные границы и не позволять чужому пессимизму определять ваше настроение. Избегайте посиделок или мероприятий, которые не представляют для вас никакой ценности и только снижают мотивацию.

Еще один совет: не пытайтесь «прокачать» своих друзей. Меняйтесь сами, и ваше окружение либо изменится вместе с вами, либо естественным образом отсеется. Навязчивые попытки «воспитать» кого-то из близких только вызовут сопротивление.

«Наш мозг биологически запрограммирован на бессознательное подражание. Когда вы видите, как люди в вашем окружении легко тратят деньги на образование, инвестируют или идут на риск, ваши зеркальные нейроны помогают быстрее привыкнуть к таким моделям поведения. То, что раньше казалось недостижимым или слишком рискованным, становится для вас естественной нормой. То есть, если среди ваших друзей обсуждение образования, новых успешных сфер деятельности и постоянный финансовый рост являются повседневностью, это автоматически поднимет ваш уровень амбиций. Когда же в близком кругу принято жить от зарплаты до зарплаты, брать кредит на отпуск и постоянно жаловаться на цены в супермаркете, психика будет воспринимать именно этот сценарий как безопасную норму», — говорит эксперт.

Константин Круглов

Только собственный пример — единственный экологичный способ вдохновлять других. Кстати, истинное отношение окружающих проявляется тогда, когда вы делитесь с друзьями своими успехами. Настоящие друзья искренне радуются, а не принижают ваши достижения. Поэтому регулярно проводите анализ своего ближайшего окружения: их ценности, амбиции и привычки в значительной степени формируют ваше будущее.

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