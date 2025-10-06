Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 6—8 октября

Прогноз магнитных бурь на 6, 7, 8 октября / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6—8 октября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В понедельник, 6 октября, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 3-4 (желтый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. Однако уже во вторник, 7 октября, будет магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которую смогут ощутить метеозависимые люди. В среду, 8 октября, также ожидается магнитная буря.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.