Магнитные бури на этой неделе: чего ожидать от солнечной активности 20-26 ноября

На этой неделе геомагнитная активность остается на невысоких уровнях, во второй половине недели возможен постепенный рост.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на неделю 20 – 26 ноября 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Ожидается, что солнечная активность будет низкой с вероятностью M-класса (R1 – незначительный) до 22 ноября.
Среда солнечного ветра испытывает усиление от выброса корональной массы, покинувшей Солнце 16 ноября. Действие события закончится 20 ноября.
Геомагнитное поле достигнет G1 (малого) уровня геомагнитной бури 20 ноября из-за ожидаемого прибытия выброса корональной массы 16 ноября. Повышение до активных уровней вероятно с 22 ноября по 1 декабря, наибольшая активность ожидается 21-25 и 27-28 ноября из-за начала положительной полярности скоростных потоков корональных дыр.
Напомним, ранее мы писали могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.
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