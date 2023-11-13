Магнитные бури на этой неделе: чего ожидать от солнечной активности

На этой неделе не стоит ждать особо интенсивных магнитных бурь. Возможны небольшие колебания на низких уровнях.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на неделю 13-19 ноября 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

06 – 12 ноября Солнечная активность колебалась от низкого до умеренного уровня. В то время как активность геомагнитного поля колебалась от тихого G1 до умеренного G2 штормового уровня.

Согласно прогнозу, 13-19 ноября ожидается, что солнечная активность будет колебаться от очень низкого до умеренного уровня (R1-R2), который придется на 13-15 ноября и позже 19 ноября-09 декабря.

13 ноября активность геомагнитного поля будет на уровне G1 из-за постоянной активности коронального выброса массы.

14-16 ноября ожидаются уровни от тихих до нестабильных.

13-17 ноября поток электронов на геосинхронной орбите достигнет высоких уровней.

Напомним, ранее мы писали могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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