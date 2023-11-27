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Магнитные бури на этой неделе: прогноз на период 27 ноября – 3 декабря

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
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Время на прочтение
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Магнитные бури на этой неделе: прогноз на период 27 ноября – 3 декабря

Магнитные бури на солнце / Фото: Credits

В начале недели геомагнитная активность будет на повышенных уровнях, но постепенно снизится ближе к концу недели.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на неделю 27 ноября – 3 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Солнечная активность будет очень незначительной в период 2-12 декабря, с вероятностью умеренных (R1) уровней 27-30
ноября и 01 декабря.

Ожидается, что усиление солнечного ветра будет постепенно развиваться 27-28 ноября.

Геомагнитное поле достигнет активных уровней 27-28 ноября (4 балла). Спокойные условия прогнозируют 29 ноября и 30-03 декабря (1-2 балла).

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Дата публикации
Просмотры
960
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