Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 1-3 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-3 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В четверг, 1 октября, ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной — ощутимых магнитных волнений и тем более сильных магнитных бурь не прогнозируется.

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Однако уже в пятницу, 2 октября, ситуация может измениться. Ожидается усиление геомагнитной активности — возможна магнитная буря с К-индексом до 5, что соответствует красному уровню. Такие колебания метеозависимые люди могут ощущать сильнее обычного.

В субботу, 3 октября, солнечная активность вновь снизится. Ожидаются лишь незначительные геомагнитные волнения, без сильных магнитных бурь.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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