Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 1—3 сентября

Прогноз магнитных бурь на 1, 2, 3 сентября / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1—3 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В первой половине понедельника, 1 сентября, ожидаются магнитные волнения, которые уже к концу дня перерастут в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень). Во вторник, 2 сентября, предвидится магнитный шторм — сила магнитных волнений поднимется до К-индекса 7 (красный уровень). В среду, 3 сентября, солнечная активность, возможно, уменьшится, однако все равно будет оставаться ощутимой.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.